UNAMI, ABD saldırılarının yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI), Irak'taki can kayıplarından üzüntü duyduklarını belirterek, bölgedeki ABD saldırılarının devam etmesinin yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.
UNAMI'nin X sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, ABD'nin Irak ve Suriye'deki saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.
Misyonun, son günlerdeki saldırılarda yaşanan can kaybı ve yaralanmalardan üzüntü duyduğu ifade edilen açıklamada, bu tür saldırıların sürmesinin yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapıldı.
Açıklamada, UNAMI'nın tüm kesimlere maksimum sağduyu ve itidal çağrısında bulunduğu vurgulandı.
Ne olmuştu?
Suriye ve Irak'ta İran'ın desteklediği milisler ve Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki amacıyla ABD ve İsrail'e ait hedeflere füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemeye başlamıştı.
Irak'taki milisler, 28 Ocak'ta Ürdün-Suriye sınırında ABD'nin askeri üssünü kamikaze insansız hava araçlarıyla vurmuş, saldırıda 3 ABD askeri ölmüş, 40'tan fazla kişi de yaralanmıştı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 28 Ocak'taki saldırıya karşılık, gece Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusuna ve ona bağlı milis güçlere ait toplam 85 hedefe hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.
Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, yaptığı yazılı açıklamada, "Amerikan yönetimi, Kaim Akkaşat (Enbar) bölgesindeki güvenlik güçlerimize saldırı düzenledi. Bu düşmanca saldırı, aralarında sivillerin de bulunduğu 16 kişinin şehit olmasına ve 25 kişinin de yaralanmasına neden oldu." ifadelerini kullanmıştı.
Saldırının bölgedeki yerleşim yerleri ve kamu mallarında maddi hasara neden olduğunu belirten Avvadi, ABD'nin bu saldırıyla ilgili Irak hükümetine bilgi verdiği iddialarının ise "asılsız" olduğunu kaydetmişti.
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