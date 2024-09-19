UNICEF: Filistinli Çocuklar Kayıp Bir Nesil Riskiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
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UNICEF: Filistinli Çocuklar Kayıp Bir Nesil Riskiyle Karşı Karşıya

UNICEF, Gazze ve Batı Şeria'da çocukların öğrenme fırsatını kaybettiğini ve acil ateşkes çağrısı yaptı.

19.09.2024 21:19
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Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Yardımcısı Ted Chaiban, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinli çocuklar aylarca öğrenme fırsatını kaybettikleri için "kayıp bir nesil riskiyle karşı karşıya" olunduğunu söyledi.

Chaiban, Gazze ve Batı Şeria'ya yaptığı ziyaretlerin ardından video konferans yoluyla basın toplantısı düzenledi.

"7 Ekim korkunç bir gündü ancak o günden sonra her gün çocuklar için korkunç bir gün oldu" diyen Chaiban, Gazze'de değil Batı Şeria'daki İsrail saldırılarına atıf yaparak, "Çocuklar aylarca öğrenme fırsatını kaybettikleri için kayıp bir nesil riskiyle karşı karşıyayız." dedi.

Chaiban, Gazze'de okullara, hastanelere ve yerinden edilmiş kişilere yönelik yıkıcı saldırıların devam ettiğini vurgulayarak, çocukların şiddetli şekilde iyi beslenme yetersizliği, solunum yolu enfeksiyonları ve diğer ölümcül hastalıklara karşı yokluk içinde hayatta kalma mücadelesi verdiğini aktardı.

Gazze'nin hiçbir yerinde saldırılara karşı siviller için "güvenli alan" bulunmadığını vurgulayan Chaiban, hayati derecede ihtiyaç duyulan insani yardım girişlerinin de sınırdan çok az geçiş noktası olması ve dağıtımdaki düzen konusunda endişeler nedeniyle günde 15 kamyona düştüğüne hatırlattı.

Chaiban, İsrail saldırıları altındaki çocukların zihin sağlığı durumu hakkındaki bir soruya da şu karşılığı verdi:

"7 Ekim'de bu savaş başlamadan önce bile Gazze'yi kapsayan anketler, çocukların yüzde 70'inden fazlasının içinde bulundukları yaşam koşulları göz önüne alındığında aşırı stres altında olduğunu gösteriyordu. Şu anda Gazze'deki her bir çocuk ciddi zihinsel sağlık ve psikososyal stres yaşıyor."

"Birçok askeri operasyon şehirleri ciddi şekilde etkiledi"

Öte yandan, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki gerginlik için "barut fıçısı" tabirini kullanan Chaiban, "İsrail'in birçok askeri operasyonu şehirleri ciddi şekilde etkiledi, çok sayıda ev hasar gördü veya yıkıldı. Ekim 2023'ten bu yana artan şiddet ve hareket kısıtlamaları yeni engeller yarattı." dedi.

Chaiban, Batı Şeria'da çocukların korkudan dışarı çıkıp okula gidemediğini, durumun savunulamaz olduğunu, gerginliğin azaltılması gerektiğini vurgulayarak, "Bütün bunların ışığında, acil bir ateşkese ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

İsrail saldırılarının çocuklar ve aileler üzerindeki etkisini vurgulamayı sürdüreceklerini belirten Chaiban, "Gazze'de devam eden yıkım ve Batı Şeria'da tırmanan şiddet bölgeye barış ve güvenlik getirmeyecektir. Bu barış ve güvenlik ancak İsrailli ve Filistinli çocuklar ile gelecek nesillerin haklarını ve refahını önceleyen müzakere edilmiş bir siyasi çözümle sağlanabilir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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