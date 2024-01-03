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UNICEF: Gazze'de Çocuklar Ağır Akut Gıdasızlıkla Karşı Karşıya - Son Dakika
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UNICEF: Gazze'de Çocuklar Ağır Akut Gıdasızlıkla Karşı Karşıya

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'de zamanın daraldığı, çok sayıda çocuğun ağır akut gıdasızlıkla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, açlık tehlikesinin arttığına dikkat çekerek, yüz binlerce çocuğun yakın zamanda ciddi beslenme eksikliği çekebileceğini vurguladı. Russell, bazı çocukların ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti ve bu duruma izin veremeyeceklerini ifade etti.

UNICEF: Gazze\'de Çocuklar Ağır Akut Gıdasızlıkla Karşı Karşıya
03.01.2024 - 23:11,
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NEW Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'de zamanın daraldığı, çok sayıda çocuğun ağır akut gıdasızlıkla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Açlık tehlikesinin arttığına dikkati çeken Russell, yüz binlerce çocuğun yakın zamanda çok ciddi beslenme eksikliği çekebileceğini vurguladı.

Russell, "Zaman daralıyor. Birçok çocuk halihazırda ağır akut gıdasızlıkla karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

Bazı çocukların ölüm riskiyle karşılaşabileceğinin altını çizen Russell, bunun gerçekleşmesine izin veremeyeceklerini kaydetti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 22 bin 313 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 175'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 509 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 323 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 142 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Hamas lideri Salih el-Aruri ve 6 Hamas üst düzey yetkilisi, dün Beyrut'un güneyinde insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyla öldürülmüştü.

Kaynak: AA
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Birleşmiş Milletler, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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