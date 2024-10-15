UNICEF: İsrail'in Gazze'de çadırlara saldırısı dünyayı derinden sarsmalı - Son Dakika
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UNICEF: İsrail'in Gazze'de çadırlara saldırısı dünyayı derinden sarsmalı

NEW Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail'in Gazze'de hastane bahçesindeki, yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalamasının dünyayı derinden sarsması gerektiğini belirtti.

15.10.2024 05:46
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NEW Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail'in Gazze'de hastane bahçesindeki, yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalamasının dünyayı derinden sarsması gerektiğini belirtti.

UNICEF, X sosyal medya hesabından, İsrail saldırılarına ilişkin mesaj paylaştı.

Mesajda, "Bugün ekranlarımız bir kez daha çocukların öldürüldüğü, yakıldığı, ailelerin bombalanmış çadırlardan kaçmaya çalıştığı görüntülerle doldu." ifadeleri yer aldı.

Bu görüntülerin dünyayı derinden sarsması gerektiği kaydedilen mesajda, çocuklara yönelik bu korkunç şiddete hemen son verilmesi istendi.

Mesajda, İsrail'in peş peşe hastane ve bir okula yaptığı bombalama sonucu 15 çocuğun öldüğü, bunun Gazze'de güvenli hiçbir yer olmadığını tekrar gösterdiği kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze'nin merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde, yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda, biri çocuk ve biri kadın 4 Filistinli yaşamını yitirirken, 40 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel UNICEF: İsrail'in Gazze'de çadırlara saldırısı dünyayı derinden sarsmalı - Son Dakika

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