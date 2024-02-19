UNICEF: Refah kenti dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri haline geldi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail saldırılarından kaçan Gazzelilerin sığındığı Refah kentinin, dünyada nüfus yoğunluğu en yüksek bölgelerden biri haline geldiğini bildirdi.
UNICEF'in Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ofisinin resmi X hesabından yapılan videolu paylaşımda, Refah kentinin toplam nüfusun yarısından fazlasını barındırdığı belirtildi.
İsrail saldırıları nedeniyle 1,3 milyon Gazzelinin Refah'a sığınmak zorunda kaldığı belirtilen paylaşımda, kentin dünyanın nüfus yoğunluğu en yüksek bölgelerinden biri haline geldiği vurgulandı.
Refah'a sığınanların gidecek başka güvenli yerleri olmadığı ifade edilen paylaşımda, Gazzelilerin korunması çağrısında bulunuldu.
Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah
Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu.
İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu. Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,4 milyona ulaştı.
Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.
İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.
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