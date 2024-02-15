UNIFIL: İsrail\'in Lübnan\'a saldırıları savaş suçu

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Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail'in dün Lübnan'ın güneyine gerçekleştirdiği ve sivillerin hedef alındığı saldırıların savaş suçu olduğunu belirtti.

UNIFIL Sözcüsü Andrea Tenenti'nin konuya ilişkin yaptığı açıklama Lübnan haber ajansı NNA'da yer aldı.

Tenenti, "Geçtiğimiz günlerde sınırdaki çatışmalarda endişe verici bir gelişme yaşandı. Bu gelişmeler arasında Mavi Hat (Lübnan ile İsrail'i birbirinden ayıran hat) dışındaki bölgelerin hedef alınması da yer aldı." ifadesini kullandı.

Taraflar arasındaki çatışmaların, çocuklar dahil çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine, evler ile altyapıda büyük hasar oluşmasına ve binlerce insanın yaşamının tehlikeye atılmasına neden olduğunu kaydeden Tenenti, "Sivillerin hedef alındığı saldırılar, uluslararası hukukun ihlalidir ve savaş suçudur. Tüm tarafların, tansiyonun daha fazla tırmanmaması için derhal saldırıları durdurması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tenenti, UNIFIL'in, tansiyonun düşürülmesi için tüm taraflarla çalışmaya devam ettiğini aktardı.

İsrail'in dün Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılar sonucu 3'ü çocuk, 10 Lübnanlı hayatını kaybetmiş, 20'den fazla kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda, 199 Hizbullah mensubu, 41 Lübnanlı sivil, 8 Emel Hareketi üyesi, 12 Hamas Hareketi mensubu, 12 İslami Cihad üyesi, 1'i asker 2 Lübnanlı güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldürüldü.