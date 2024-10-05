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UNIFIL Lübnan'da Kalacak

UNIFIL, Lübnan'daki mevzilerini koruyacak ve acil durum planları hazırda bekletecek.

05.10.2024 12:16
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Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Sözcüsü Andrea Tenenti, İsrail saldırıları altındaki Lübnan'daki mevzilerinde kalmaya devam edeceklerini ve gerektiğinde devreye sokmak üzere hazır "acil durum" planları olduğunu söyledi.

UNIFIL Sözcüsü Tenenti, İsrail'in birliklerini geri çekmesi yönündeki talebine ilişkin açıklama yaptı.

Tenenti, 30 Eylül'de İsrail ordusunun Lübnan'a sınırlı kara saldırıları düzenleme niyetini kendilerine bildirdiğini ve bazı mevzilerin yerini değiştirmelerini talep ettiğini aktardı.

"Barış gücü askerlerimiz Lübnan'daki tüm mevkilerde kalmaya devam ediyor, duruşumuzu ve faaliyetlerimizi düzenli olarak ayarlıyoruz ve gerektiğinde devreye sokulmaya hazır acil durum planlarımız var" diyen Tenenti, bu planlar hakkında ayrıntılı bilgi vermezken tüm aktörleri Barış Gücü'nün emniyet ve güvenliğine saygı göstermeye davet etti.

Tenenti, "Lübnan ve İsrail'i, sadece sözde değil eylemde de bölgede istikrarı geri getirecek tek geçerli çözüm olan 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararına bağlı kalmaya çağırıyoruz." dedi.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı

BMGK'nın 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel UNIFIL Lübnan'da Kalacak - Son Dakika

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