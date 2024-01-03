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UNIFIL, Lübnan-İsrail sınırında gerilim endişesi yaşıyor - Son Dakika
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UNIFIL, Lübnan-İsrail sınırında gerilim endişesi yaşıyor

UNIFIL, Hamas yöneticisi Salih el-Aruri'ye düzenlenen suikastın ardından Lübnan-İsrail sınırında yıkıcı sonuçlar doğurabilecek bir gerilim konusunda derin endişe duyduğunu bildirdi. UNIFIL Sözcü Yardımcısı Candice Ardell, Mavi Hat çevresinde olabilecek tehlikeli gelişmelere dikkat çekti ve tüm taraflara ateşkes çağrısında bulundu. Lübnan, Mavi Hat'ın uluslararası sınır anlaşmalarına uymadığı gerekçesiyle itirazını sürdürüyor.

UNIFIL, Lübnan-İsrail sınırında gerilim endişesi yaşıyor
03.01.2024 - 15:26,
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Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırının güvenliğini sağlayan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri'ye Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen suikastın ardından sınırda "yıkıcı sonuçlar" doğurabilecek bir gerilim konusunda derin endişe duyulduğunu bildirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, UNIFIL Sözcü Yardımcısı Candice Ardell, dün Lübnan'da gerçekleşen Aruri suikastının ardından Lübnan-İsrail sınırını temsil eden "Mavi Hat" çevresinde olabilecek tehlikeli gelişmelere işaret etti.

Ardell, "UNIFIL, Aruri suikastının ardından Mavi Hat'tın her iki tarafındaki insanlar için de yıkıcı sonuçlar doğurabilecek herhangi bir gerilim ihtimaline karşı derin endişe duymaktadır." ifadesini kullandı.

Tüm taraflara ateşkes çağrısında bulunduklarını aktaran Ardell, nüfuz sahibi muhatapların da itidal çağrısı yapmalarını istediklerini söyledi.

Uluslararası bir sınırı temsil etmeyen "Mavi Hat", 2000 yılında, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi sırasında BM nezdinde belirlenen sınırı ifade ediyor.

Lübnan, Mavi Hat'tın, Lübnan'a ait Şeba Çiftlikleri'nin yer aldığı bölge ve 12 farklı noktada daha "1923 ve 1949'da kabul edilen uluslararası sınır anlaşmalarına uymadığı" gerekçesiyle itirazını sürdürüyor.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, dün İsrail'in insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak kabul edilen "Dahiye"de öldürülmüştü.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, Beyrut'un kalbinde meydana gelen suikastın karşılıksız kalmayacağını belirtmişti.

Açıklamada, bu suikastın "Lübnan'a, halkına, güvenliğine ve egemenliğine yönelik ciddi bir saldırı teşkil ettiği ve tehlikeli siyasi, güvenlik mesajı" niteliğinde olduğu ifade edilmişti.

Kaynak: AA
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