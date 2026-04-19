UNIFIL Saldırısı: Endonezya ve Malezya’dan Savaş Suçu Uyarısı

Endonezya ve Malezya, Lübnan'ın güneyinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik düzenlenen, 1 askerin hayatını kaybettiği saldırının ardından UNIFIL'e saldırıların "savaş suçu" teşkil edebileceğini belirterek barış gücü askerlerinin korunması çağrısında bulundu.

Endonezya Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden Fransız barış gücü askerinin yakınlarına ve Fransa'ya taziye dileğinde bulunuldu.

İsrail ile Lübnan arasında sağlanan 10 günlük ateşkes sırasında bu saldırının düzenlenmesinin "kabul edilemez" olduğu vurgulanan açıklamada "Tüm taraflar azami itidal göstermeli, devletlerin egemenliğine saygı duymalı ve uluslararası insancıl hukuk dahil uluslararası hukuka uymalı." ifadesi kullanıldı.

Süren müzakerelere ve ateşkese saygı duyulması ve bu sürecin, gerilimi tırmandırma riski taşıyan şiddet eylemleriyle baltalanmaması çağrısında bulunulan açıklamada, barış gücü askerlerinin tehlikeye atılmaması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "UNIFIL'e yönelik süregelen saldırılardan derin endişe duymaya devam ediyoruz. Barış gücü asla hedef alınmamalı. Bu tür eylemler savaş suçu teşkil edebilir." ifadesine yer verilerek BM barış gücü askerlerinin korunmasını güçlendirmeye bağlı oldukları yinelendi.

Malezya, saldırıyı şiddetle kınadı

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Lübnan'daki saldırıda hayatını kaybeden askerin yakınlarına ve Fransa hükümetine taziye dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, "Malezya, UNIFIL'e yönelik savaş suçu teşkil eden, süregelen bu saldırıları şiddetle kınıyor ve hayatını kaybeden, yaralanan askerler için adalet talep ediyor." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), barış gücü askerlerinin korunması için uygun tedbirleri almaları çağrısında bulunulan açıklamada, tarafların ateşkese uymaları, gerilimi azaltmaları gerektiği belirtildi.