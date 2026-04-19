UNIFIL Saldırısı: Endonezya ve Malezya’dan Savaş Suçu Uyarısı

19.04.2026 09:34
Endonezya ve Malezya, UNIFIL'e yönelik saldırıları savaş suçu olarak nitelendirerek korunma çağrısında bulundu.

Endonezya ve Malezya, Lübnan'ın güneyinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik düzenlenen, 1 askerin hayatını kaybettiği saldırının ardından UNIFIL'e saldırıların "savaş suçu" teşkil edebileceğini belirterek barış gücü askerlerinin korunması çağrısında bulundu.

Endonezya Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden Fransız barış gücü askerinin yakınlarına ve Fransa'ya taziye dileğinde bulunuldu.

İsrail ile Lübnan arasında sağlanan 10 günlük ateşkes sırasında bu saldırının düzenlenmesinin "kabul edilemez" olduğu vurgulanan açıklamada "Tüm taraflar azami itidal göstermeli, devletlerin egemenliğine saygı duymalı ve uluslararası insancıl hukuk dahil uluslararası hukuka uymalı." ifadesi kullanıldı.

Süren müzakerelere ve ateşkese saygı duyulması ve bu sürecin, gerilimi tırmandırma riski taşıyan şiddet eylemleriyle baltalanmaması çağrısında bulunulan açıklamada, barış gücü askerlerinin tehlikeye atılmaması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "UNIFIL'e yönelik süregelen saldırılardan derin endişe duymaya devam ediyoruz. Barış gücü asla hedef alınmamalı. Bu tür eylemler savaş suçu teşkil edebilir." ifadesine yer verilerek BM barış gücü askerlerinin korunmasını güçlendirmeye bağlı oldukları yinelendi.

Malezya, saldırıyı şiddetle kınadı

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Lübnan'daki saldırıda hayatını kaybeden askerin yakınlarına ve Fransa hükümetine taziye dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, "Malezya, UNIFIL'e yönelik savaş suçu teşkil eden, süregelen bu saldırıları şiddetle kınıyor ve hayatını kaybeden, yaralanan askerler için adalet talep ediyor." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), barış gücü askerlerinin korunması için uygun tedbirleri almaları çağrısında bulunulan açıklamada, tarafların ateşkese uymaları, gerilimi azaltmaları gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Endonezya, Diplomasi, Güvenlik, Malezya, Güncel, Son Dakika

Batman’da çaya giren 2 çocuktan biri hayatını kaybetti Batman'da çaya giren 2 çocuktan biri hayatını kaybetti
Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile IKBY Başkanı Barzani arasında sıcak görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile IKBY Başkanı Barzani arasında sıcak görüntüler
ADF 2026’da unutulmaz kareler: Katar Emiri ve Suriye lideri el ele ADF 2026’da unutulmaz kareler: Katar Emiri ve Suriye lideri el ele
Şara’dan Antalya’da ’şişe’ göndermesi: Britanya’dan daha iyi Şara'dan Antalya'da 'şişe' göndermesi: Britanya'dan daha iyi
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6’ya yükseldi Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi

09:13
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
09:08
Bunları insanlara yedireceklerdi Eve giren zabıta gözlerine inanamadı
Bunları insanlara yedireceklerdi! Eve giren zabıta gözlerine inanamadı
08:48
Adana sular altında kaldı Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı
Adana sular altında kaldı! Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı
08:19
Dev hamburger zincirine kayyum atandı
Dev hamburger zincirine kayyum atandı
07:43
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor Limit düzenlemesi askıya alınıyor
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Limit düzenlemesi askıya alınıyor
07:22
BTK okul saldırıları sonrası düğmeye bastı: VPN işlemeyecek, kontrol ailede olacak
BTK okul saldırıları sonrası düğmeye bastı: VPN işlemeyecek, kontrol ailede olacak
