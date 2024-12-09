UnitedHealthcare CEO'su Silahlı Saldırıda Öldürüldü

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NEW ABD'nin önde gelen sağlık sigorta şirketi UnitedHealthcare'in Üst Yöneticisi (CEO) Brian Thompson'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yerel polis tarafından yapılan açıklamada, 26 yaşındaki bir kişinin Pennsylvania eyaleti Altoona şehrinde yakalandığı ifade edildi.

Söz konusu kişinin polise yapılan bir ihbar üzerine restoranda yemek yediği sırada gözaltına alındığı, üst aramasında silah susturucusu ve sahte kimlikler bulunduğu kaydedildi.

Zanlının kimliği açıklandı

New York Emniyet Müdürü Jessica Tish, düzenlenen basın toplantısında, zanlının Maryland eyaleti doğumlu ve Hawai eyaletine kayıtlı 26 yaşında Luigi Mangione olduğu bilgisini verdi.

New York Polis Teşkilatı (NYPD) baş dedektifi Joseph Kenny de Mangione'nin restoran çalışanı tarafından ihbar edildiği ve üzerinden "hayalet silah" denilen 3D yazıcı ile yapılmış bir silah, susturucu ve sağlık sigorta şirketine yönelik yazılmış 3 sayfalık bir metin çıktığı bilgisini paylaştı.

Kenny, ele geçirilen yeni kanıtlar üzerinden soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının şu an saldırıyı "tek başına planladığına inandıklarını" ve New York'a getirildikten sonra hakkındaki suçlamaların açıklanacağını kaydetti.

Sağlık sigorta şirketi CEO'suna yapılan saldırı

ABD'nin en büyük sağlık sigorta şirketlerinden UnitedHealthcare'in CEO'su Brian Thompson, 4 Aralık'ta New York Manhattan'da bir konferans için geldiği otele girerken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Son 20 yıldır UnitedHealthcare için çalışan 50 yaşındaki Thompson, 2021 yılından bu yana CEO olarak görev yapıyordu.

New York Polisi, saldırının ardından düzenlenen basın toplantısında, kanıtların Thompson'ın özellikle hedef alındığını gösterdiğini ancak saldırının hangi saikle gerçekleştirildiği konusunda ellerinde henüz bir bilgi olmadığını açıklamıştı.

Federal Soruşturma Bürosu da (FBI) saldırganı arama çalışmalarına dahil olduğunu açıklayarak, Thompson'ın katilinin yakalanması için bilgi sağlayanlara 50 bin dolara kadar ödül verileceğini duyurmuştu.