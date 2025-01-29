Üniversite Dekanları \'Yılın Kareleri\' Oylamasında

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İstanbul'daki bazı üniversitelerin iletişim fakültesi dekanları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Dekanlar, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Babacan, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük", "Haber"de Ali Jadallah'ın "Geriye Kalan", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Emin Yoğurtcuoğlu'nun "40 yılda 1" karelerine oy verdi.

"Günlük Hayat"ta Hakan Nural'ın "Suda yürüyenler" fotoğrafını seçen Babacan, "Spor"da tercihini Adem Kutucu'nun "Ata sporu" karesinden yana kullandı.

Prof. Dr. Babacan, AA'nın hayatın her alanında çok kaliteli şekilde haberciliği sağlayabilen, temin edebilen ve bunu toplumun tüm kesimine ulaştırabilen bir ajans olduğunu dile getirerek, "Ülkem ve kendim adına gurur verici." dedi.

"Yılın Kareleri" oylamasını çok önemsediklerini belirten Babacan, AA'nın ülke adına yaptığı muazzam katkıyı daha görünür kılma ve hakkın teslim edilmesi açısından bunun çok güzel bir yarışma olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Ali Büyükaslan, tercihini "Geri dönüş"ten yana kullandı

İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan, "Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" fotoğrafını seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Adsız Günebakan'ın "Armut piş", "Haber"de Belal Khaled'in "Bayram", "Günlük Hayat"ta Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" fotoğraflarına oy veren Büyükaslan, "Spor"da ise oyunu Gökhan Balcı'nın "Şükür" karesinden yana kullandı.

Büyükaslan, "Anadolu Ajansının bu ülkenin nadide kurumlarından birisi olduğunu, iletişim fakültesi öğretim üyesi ve vatandaş olarak biliyorum. Bu kurumun yaptığı işlerdeki ciddiyeti, ağırbaşlılığı ve kaliteyi de söylemeden geçemeyeceğim." diye konuştu.

Bu yıla özel açılan "Özgür Suriye" kategorisine de değinen Büyükaslan, "Suriye'yle ilgili açılan kategori noktasında takdir ediyorum. Türkiye'nin bir ajansı olmasının getirdiği bir şeydir. Çünkü Suriye'yi yılın fotoğrafları kategorisinde bir değerlendirmeye almadan ya da ayrı başlık açmadan geçmek eksiklik olurdu. Suriye, bundan sonraki 10-20 yılın belki birçok noktada ateşleyicisi durumda olacak. Bunu negatif anlamda söylemiyorum." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Büyükaslan, kategorilerde fotoğrafı bulunan tüm foto muhabirlerinin çok değerli olduğunu sözlerine ekledi.

Üniversitenin İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İhsan Eken ise "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" fotoğrafını beğendi.

Şam'daki Emevi Camisi'nin Müslümanlar için çok önemli yapı olduğundan bahseden Eken, kılınan ilk cuma namazının ve o anların fotoğraflanmasının önemli olduğunu söyledi.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Lukas Kabon'un "Kurtarılan can" fotoğrafını seçen Eken, "Haber"de Muhammed Selim Korkutata'nın "İlk uçuş" karesini oyladı.

Eken, haber kategorisinde beğendiği fotoğrafa ilişkin, "Önde milli gururumuz KAAN, arkada da F-16 var. İkisine boyut olarak veya Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimine baktığımda bu fotoğraf diğerlerinden ayrılıyor. Belki fotoğrafın rengi ya da estetik özelliği olmayabilir ama anlamsal olarak Türkiye için çok şey ifade ediyor." dedi.

Doç. Dr. Eken, "Günlük Hayat"ta Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler", "Spor"da ise Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maçta Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun aynı karede görüntülendiği "Buruk bakış" fotoğrafını beğendi.

Fenerbahçeli olduğunu ifade eden Eken, "Okan Buruk'un suratına baktığımda güzel sevinç görünüyor. Mourinho'nun yüzünde ise sonucun verdiği bir ifade yer alıyor. Galatasaray'ı tebrik etmek istediğim için bu fotoğrafı seçiyorum." şeklinde konuştu.