Üniversite Öğrencilerine Dayanışma Standı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Üniversite Öğrencilerine Dayanışma Standı

Üniversite Öğrencilerine Dayanışma Standı
14.09.2025 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AŞTİ'de açılan Dayanışma Standı, Ankara'ya gelen üniversite öğrencilerine destek bilgileri sunuyor.

Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) kurulan Dayanışma Standı'nda, başkente gelen üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütülüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca her yıl olduğu gibi bu yıl da Başkent Gençlik Meclisi işbirliğiyle AŞTİ'de "Dayanışma Standı" kuruldu.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencilerin kendilerini evlerinde hissetmelerini amaçlayan proje kapsamında, öğrencilere bilgi vermek için kurulan stantta, Büyükşehir Belediyesinin "barınma, ulaşım, ücretsiz çamaşırhane, Genç Akademiler" gibi birçok hizmeti hakkında bilgilendirme yapılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Başkent hepimizin yuvası, hoş geldiniz" mesajıyla karşılanan öğrencilere, Başkent'e dair bilgiler içeren, "Üniversite Ankara'da Okunur" isimli kitapçık, "A'dan Z'ye Ankara Rehberi", "Ankara'da Gençleri Neler Bekliyor" isimli broşürler ve "Üniversite Ankara'da Okunur" yazılı rozetler hediye ediliyor.

Stantta ağırlanan öğrencilerden Doğa Akdoğan, Antalya'dan geldiğini ve çok güzel karşılandığını belirterek, stantta ulaşımdan şehrin havasına ve sosyal aktivitelere kadar birçok bilgiyi edindiğini ifade etti.

ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Serkan Yorgancılar ve BUGSAŞ Genel Müdürü Vecihi Halil İyigün'ün katılımıyla açılışı yapılan stant, 28 Eylül Pazar gününe kadar AŞTİ'de üniversiteli gençlere hizmet verecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, ankara, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversite Öğrencilerine Dayanışma Standı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

12:18
CHP’li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdam
CHP'li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdam
11:50
Ankara’yı sarsan iddia 8 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Ankara'yı sarsan iddia! 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
11:31
Gürsel Tekin’den Özel’e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
Gürsel Tekin'den Özel'e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
10:38
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
10:19
Lütfü Savaş CHP’nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
Lütfü Savaş CHP'nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
10:07
Çinliler kafaya koydu 700 bin liraya otomobil satacaklar
Çinliler kafaya koydu! 700 bin liraya otomobil satacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 12:26:18. #7.11#
SON DAKİKA: Üniversite Öğrencilerine Dayanışma Standı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.