Üniversite Öğrencisi Cinayetinde İki Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Üniversite Öğrencisi Cinayetinde İki Tutuklama

19.07.2025 19:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan'da valiz içinde bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cinayetiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Eyüpsultan'da öldürülen üniversite öğrencisi kızın cesedinin valiz içerisinde yol kenarında bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Mithatpaşa Mahallesi'nde 13 Temmuz'da yol kenarında bir valiz içerisinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, olayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli O.K'nin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı. Bu şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen polis memuru İ.U.U. da gözaltına alındı.

Şüpheli İ.U.U. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Şüphelilerden O.K'nin emniyetteki ifadesinde, "Ben valizin içerisinde ceset olduğunu bilmiyordum, olayla bir ilgim yok." dediği öğrenildi.

Küçükçekmece Adliyesi'ne çıkarılan 2 şüpheli, savcılık ifadeleri sonrası tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Şüpheli polis memuru İ.U.U. "kasten öldürmeye yardım etme", şüpheli O.K. ise "kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklandı.

Olay

Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde pazar günü yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.

Araştırmalarını derinleştiren polis, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K'nin Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.

Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından, aralarında "görevi yaptırmamak için direnme, "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" gibi suçlar nedeniyle meslekten ihraç edilen eski polis memuru C.K'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu olayla bağlantılı olduğunu belirledikleri ve 20 suç kaydı bulunan 55 yaşındaki O.K'yi Maltepe'de gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

Eyüpsultan, Politika, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Polis, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversite Öğrencisi Cinayetinde İki Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Irak’tan tarihi “petrol“ kararı Tamamı devlete verilecek Irak'tan tarihi "petrol" kararı! Tamamı devlete verilecek
Boksör, esnafı dükkanında öldüresiye darbetti Boksör, esnafı dükkanında öldüresiye darbetti
İş makinesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti İş makinesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti
Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen entübe edildi Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen entübe edildi
Ayşe Tokyaz cinayetinde şok eden itiraf 3 kişiye 100 bin lira teklif etmiş Ayşe Tokyaz cinayetinde şok eden itiraf! 3 kişiye 100 bin lira teklif etmiş
Sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdılar: 2 yaralı Sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdılar: 2 yaralı
Ankara’da yağış kabusu Sular bir aracı böyle sürükledi Ankara'da yağış kabusu! Sular bir aracı böyle sürükledi
CHP Kurultayı davasında ’mahkeme’ krizi Son sözü AYM söyleyecek CHP Kurultayı davasında 'mahkeme' krizi! Son sözü AYM söyleyecek
Abdullah Gül, İngiltere Kralı III. Charles ile bir araya geldi Abdullah Gül, İngiltere Kralı III. Charles ile bir araya geldi
Ankara’da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü Sular, evin duvarını patlattı Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı

18:50
Husumetlisini camide namaz kılarken boğazını keserek öldürdü
Husumetlisini camide namaz kılarken boğazını keserek öldürdü
18:10
Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan ulusa sesleniş konuşması: Türkiye’nin rolüne vurgu yaptı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan ulusa sesleniş konuşması: Türkiye'nin rolüne vurgu yaptı
17:11
Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören kanun teklifi Meclis’te kabul edildi
Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
17:05
Suriye yönetimi, çatışmaların devam ettiği Süveyda’da yeniden konuşlanmaya başladı
Suriye yönetimi, çatışmaların devam ettiği Süveyda'da yeniden konuşlanmaya başladı
14:28
Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir’in sınav sonucu belli oldu İşte tutturduğu bölüm
Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'in sınav sonucu belli oldu! İşte tutturduğu bölüm
08:31
Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı Baba olmanın heyecanı ağır bastı
Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı! Baba olmanın heyecanı ağır bastı
08:29
Vahşet 3 yıl sonra ortaya çıktı Aysun’un katilleri en yakınlarıymış
Vahşet 3 yıl sonra ortaya çıktı! Aysun'un katilleri en yakınlarıymış
08:29
Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı
Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı
08:22
Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı
Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı
07:29
Gece yarısı paylaşım geldi Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu bombası
Gece yarısı paylaşım geldi! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası
06:55
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı
01:28
ABD Büyükelçisi duyurdu İsrail ve Suriye arasında ateşkes sağlandı
ABD Büyükelçisi duyurdu! İsrail ve Suriye arasında ateşkes sağlandı
00:11
CHP’li vekilin annesinin taziyesinde Kürtçe mevlit okundu
CHP'li vekilin annesinin taziyesinde Kürtçe mevlit okundu
23:29
Düzce’de cinayet işleyen şüpheli tuvalette yakalandı
Düzce'de cinayet işleyen şüpheli tuvalette yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2025 19:54:26. #7.12#
SON DAKİKA: Üniversite Öğrencisi Cinayetinde İki Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.