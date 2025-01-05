Üniversite Öğrencisi Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Üniversite Öğrencisi Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Üniversite Öğrencisi Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Sıla Pehlivanoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Pehlivanoğlu, memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

05.01.2025 15:41  Güncelleme: 15:46
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TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kullandığı motosikletin başka bir motosikletle çarpıştığı kazada yaralanan üniversite öğrencisi Sıla Pehlivanoğlu (24), tedavi gördüğü hastanede 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Pehlivanoğlu, memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, 28 Aralık'ta Cumhuriyet Mahallesi Büşra Sokak'ta meydan geldi. Evden yemek almak üzere çıkan Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Sıla Pehlivanoğlu'nun kullandığı 22 ADV 295 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen A.Ç.'nin kullandığı 59 AHZ 560 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada Pehlivanoğlu ağır yaralandı. Sıla Pehlivanolğu, çağırılan ambulansla Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Sıla Pehlivanoğlu, dün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Pehlivanoğlu'nun cenazesi, memleketi Edirne'nin Keşan ilçesine getirildi. Sıla Pehlivanoğlu için Saray Avluları Camii'nde cenaze namazı kılındı. Ailesi ve yakınlarının taziyeleri kabul ettiği cenazeye, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve çok sayıda kişi katıldı. Arkadaşları, Sıla Pehlivanoğlu'nun tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü. Sıla Pehlivanoğlu cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Enez Yolu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Üniversite Öğrencisi Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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