Aydın'da Üniversite Öğrencisi Teslime Hanedan'ın Öldürülmesiyle İlgili İddianame Hazırlandı

09.04.2026 18:21
Aydın'da, üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın zeytinlikte başından vurulmuş halde bulunmasının ardından erkek arkadaşı Efe Fidan tutuklandı. Fidan'ın çelişkili ifadeleri ve şiddet uyguladığına dair deliller soruşturmanın merkezinde yer aldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 6 Ağustos'ta üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın zeytinlik alanda başından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Olay sırasında yanında bulunan erkek arkadaşı Efe Fidan, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınıp tutuklandı. İlk ifadesinde Teslime'yi telefonla bulduğunu ve ölü olduğunu söyleyen Fidan, mahkemede birlikte intihar etmek için gittiklerini, kendisinin vazgeçtiğini ancak Teslime'nin intihar ettiğini iddia etti.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fidan'ın ifadelerinin çelişkili olduğu vurgulandı. Teslime Hanedan'ın ayrılmak istediği, Fidan'ın bunu kabul etmediği, tehdit ve şiddet içeren mesajlar gönderdiği, olaydan bir gün önce şiddet uyguladığına dair tanık beyanları ve deliller yer aldı. Ayrıca, Teslime'nin intihar ettiğine dair delil bulunmadığı, atışın 'bitişik' değil 'yakın atış' olduğu tespit edildi. Silah temini ve kamera görüntüleri Fidan'ın beyanlarını doğrulamadı.

İddianamede, Fidan'ın olaydan önce uyuşturucu kullanımı, Teslime'yi kovalaması, darp etmesi ve para konusunda tehditlerde bulunduğu belirtildi. Telefon kayıtlarında, Teslime'nin uyuşturucudan kurtulmak istediği ancak Fidan'ın engellediği ifade edildi. Tüm bu hususlar değerlendirilerek, Fidan'ın Teslime'yi önceden planlayarak öldürdüğü kanaatine varıldı. Efe Fidan'ın yargılamasına 12 Mart 2026'da başlanacak.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

