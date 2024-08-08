Üniversite öğrencisi, yaşlı adamı öldürdü ve evi ateşe verdi - Son Dakika
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Üniversite öğrencisi, yaşlı adamı öldürdü ve evi ateşe verdi

Bursa'da yaşlı bir adamın başına vurulup iple boğularak öldürülmesi ve evin ateşe verilmesi olayının şüphelisi, üniversite öğrencisi çıktı. Şüpheli, cinayeti neden işlediğini yargılama sürecinde anlatacağını söyledi.

08.08.2024 13:14
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1) KAFASINA VURULUP, İPLE BOĞULDUKTAN SONRA EVİ ATEŞE VERİLMİŞTİ; CİNAYETİN ŞÜPHELİSİ ÜNİVERSİTELİ ÇIKTI

BURSA'da, yalnız yaşadığı evin bodrum katında, Faik Yorgun'un (72) yanmış cesedine ulaşıldı. Otopsisinde, vücudunda yanıklar olan Yorgun'un başına vurulup iple boğulduğu saptandı. Polis tarafından yakalanan ve 2 suç kaydı olduğu belirlenen üniversite öğrencisi Mustafa Polat (22), suçunu itiraf ederek, "Cinayeti neden işlediğimi yargılamada detaylarıyla anlatacağım" dedi.

Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'nde, geçen hafta meydana gelen olayda, 3 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Büyüyen yangını, itfaiye ekipleri söndürdü. Evde inceleme yapan polis, 2 aydır, burada tek başına yaşayan Faik Yorgun'un yanmış cesedine ulaştı. Savcılık incelemesinin ardından daha önce fırında işçi olarak çalışan Yorgun'un cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopsisinde, boynunda kırıklar tespit edilen Yorgun'un, başına vurulduktan sonra iple boğulup öldürüldüğü ortaya çıktı. Soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, şüpheli olarak, olay günü Antalya'dan Bursa'ya otobüsle gelen Akdeniz Üniversitesi Makine Teknikerliği 2'nci sınıf öğrencisi Mustafa Polat'ı gözaltına aldı. Şüphelinin, kent terminaline geldiği günkü görüntülerine ulaşan polis, 'Kasten yaralama' suçundan 2 kaydı bulunan Polat'ı sorguladı. İfadesinde, "Evet, onu ben öldürdüm" diyen Polat, "Evine gittiğimde bana bıçak çekti. Kafasına vurdum. Yere düşünce iple boğazını sıktım. Ardından evi ateşe verip hiçbir şey olmamış gibi binadan ayrıldım. Kısa sürede yakalandım. Kendisini neden öldürdüğümü, yargılama sürecinde detaylarıyla anlatacağım" dedi.Adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan Polat, tutuklandı.

Kaynak: DHA

Bursa, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencisi, yaşlı adamı öldürdü ve evi ateşe verdi - Son Dakika

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