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Üniversiteli Olma Hayali Gerçekleşti

Üniversiteli Olma Hayali Gerçekleşti

77 ve 62 yaşındaki iki öğrenci, gençlerle birlikte üniversiteye başladı ve azimleriyle ilham verdiler.

23.10.2024 12:50
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Elazığ'da Fırat Üniversitesi (FÜ) Keban Meslek Yüksekokulu Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümüne bu yıl yerleşen 77 yaşındaki Ahmet Rıza Öcal ve 62 yaşındaki Cemile Göktaş, torunlarıyla akran gençlerle sıra arkadaşı oldu.

Lise eğitimlerinin ardından çeşitli nedenlerle üniversite eğitimi alamayan 3 çocuk ve 1 torun sahibi Öcal ile 3 çocuk ve 4 torun sahibi Göktaş, geçen onca yıla rağmen üniversiteli olma hayalinden vazgeçmedi.

Bu yıl girdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucuna göre FÜ Keban Meslek Yüksekokulu Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümüne yerleşen Öcal, oturduğu Ağın ilçesinden Keban ilçesine gelmek için 33 kilometre, Göktaş ise il merkezinden ilçeye gelmek için 51 kilometre yol katediyor.

Ortaya koydukları azim ve derslere olan ilgileriyle okuldaki tüm öğrencilere ilham kaynağı olan Göktaş ve Öcal, genç arkadaşlarıyla birlikte üniversitede okumanın mutluluğunu yaşıyor.

"Torunum yaşındaki gençlerle okumak benim için büyük bir onur"

Ahmet Rıza Öcal, AA muhabirine, bazı nedenlerden lise eğitimini tamamlayamadığını, vatani görevini yaptıktan sonra 1972'de ortaokul mezunu olarak polislik mesleğine başladığını söyledi.

Mesleğe başlayıp aile kurduktan sonra eğitimine devam edemediğini, 1999'da emekli olduktan sonra çok arzuladığı üniversiteli olma hayalini gerçekleştirmek için önce lise diplomasını aldığını dile getiren Öcal, sınavlara hazırlandığını belirtti.

Öcal, "Üniversite okumak ukde olarak kalmıştı içimde, çoğu arkadaşlarım üniversiteden mezun oldular. Bazı sebeplerden yapamadım, bu seneye nasipmiş. Hocalarımız çok iyi, çok şeyler öğreneceğiz. Bu yaşta gençlerle birlikte okumak çok güzel bir duygu, torunum yaşında olanlar var. Torunum yaşındaki gençlerle okumak benim için büyük bir onur." dedi.

Okumanın, yeni bilgiler edinmenin beyni zinde tuttuğunu kaydeden Öcal, üniversiteye başladıktan sonra kendini her açıdan daha iyi hissettiğini dile getirdi.

"Bu sene çok isteyerek, birincilikle peyzaj ve süs bitkileri yetiştiriciliği bölümüne girdim"

Cemile Göktaş da çocukluğundan beri okumayı çok sevdiğini, başarıyla liseyi bitirdikten sonra 1980 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesini kazandığını ancak 12 Eylül Darbesi nedeniyle kaydını yapamadığını söyledi.

Sonraki yıllarda yine çeşitli nedenlerle üniversitede okuyamadığını ifade eden Göktaş, şöyle konuştu:

"Çocukluğumda, gençliğimde çok çalışkan bir öğrenciydim işte bazı nedenlerle engellendik, üniversiteye gidemedim ama çok şükür şimdi o fırsatı yakaladım, çocuklar da torunlar da büyüdü artık beni engelleyen hiçbir şey olmadığı için üniversiteye gelmek beni çok mutlu etti. Bu sene çok isteyerek, birincilikle peyzaj ve süs bitkileri yetiştiriciliği bölümüne girdim. Azıcık kaygılıydım acaba gençlerle nasıl olacak, uyum sağlayabilir miyim diye ama gençler beni çok güzel karşıladılar. Onların hem ablası hem teyzesi oldum, çok güzel bir uyum içerisinde büyük bir zevkle derslere giriyoruz. İnşallah burada çok güzel şeyler öğreneceğiz, bunu da hayatımıza uygulayacağız."

Göktaş, eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli süs bitkileri, çiçeklerin ve ağaçların yer alacağı birkaç dönümlük hobi bahçesi kurmak istediğini ifade etti.

"Anne baba hissiyatı veriyorlar"

Öğrencilerden 18 yaşındaki Bilal Vural ise Muşlu olduğunu, üniversite eğitimi için oturdukları Bursa'dan Keban'a geldiğini dile getirdi.

Vural, "Okula başladığımda herhalde herkes birbiriyle yaşıttır diye düşünmüştüm. Sınıfta Ahmet amca ve Cemile teyzeyi görünce şaşırdım. Allah razı olsun çok iyi insanlar, anne baba hissiyatı veriyorlar. Yani ailemizden uzağız ama anne baba sevgisi görüyoruz onlardan, onlara çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Mine İlcan, her yönüyle okulunu çok sevdiğini, sınıf arkadaşları olan Göktaş ve Öcal'ı daha çok sevdiğini dile getirdi.

İlcan, "Sınıfa ilk girdiğimde Göktaş ve Öcal'ı görünce şaşırmıştım. Okumanın yaşı olmadığını anladım. Eğitimim açısından onlardan ilham alıyorum, ilham kaynağım oluyorlar." dedi.

Keban Meslek Yüksekokulu Peyzaj ve Süs Bitkileri Programında Öğretim Görevlisi Dr. Halil Karan da bu yıl Göktaş ve Öcal'ın bölümlerini tercih ederek okullarına renk kattığını, derslere olan ilgi ve azimleriyle genç öğrencilere örnek olduklarını söyledi.

Kaynak: AA

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