Ünlü Cerrah Prof. Dr. Münci Kalayoğlu Hayatını Kaybetti

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GEÇTİĞİMİZ ağustos ayında beyin kanaması geçiren ve bir süredir demans tedavisi gören 84 yaşındaki Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, 17 Kasım'da İstanbul 'daki evinde hayatını kaybetmişti. İlklerin cerrahı olarak anılan Prof. Dr. Kalayoğlu, bugün Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Dünya çapında 'yaşayan en yenilikçi 20 çocuk cerrahı' listesinde yer alan, karaciğer nakillerinde ilkleri gerçekleştiren ve bugüne kadar bin 500'ün üzerinde organ nakli yapan Prof. Dr. Kalayoğlu, 17 Kasım'da İstanbul'daki evinde hayatını kaybetmişti. Prof. Dr. Kalayoğlu, bugün ikindi vakti Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Türkiye'nin ilk karaciğer naklini yapan, dünyaca ünlü Life Dergisi'ne kapak olan ve dünyanın en iyi cerrahları arasında gösterilen Prof. Dr. Kalayoğlu'nun cenaze törenine ailesi, sevenleri, ünlüler ve çok sayıda meslektaşı katıldı.

KALAYOĞLU: SON ANA KADAR HEP HASTANE VE HASTALARDAN BAHSETTİ

Taziyeleri kabul eden Prof. Dr. Münci Kalayoğlu'nun eşi Fatma Belkıs Kalayoğlu, "52 senelik eşim, bildiğiniz gibi karaciğer nakli yapan cerrah. Çok yoğun bir tempodaydı. Amerika'dayken uçakla gidip ciğer alıp gelir takar, 48 saat onu görmezdim. Gelip uyur ertesi gün yine giderdi. Onun bütün hayatı hastane ve hastalarıydı. Son ana kadar hep hastane ve hastalardan bahsetti. Buraya kadarmış" dedi.

KEREM ALIŞIK: BABAMIN KARACİĞER TRANSPLANTINI O GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Cenazeye katılan oyuncu Kerem Alışık, "Türkiye'nin başı sağ olsun. Çok değerli, çok kıymetli, memleketimizin onur duyduğu tıp adamlarından biriydi Münci Bey. İlk karaciğer naklini gerçekleştiren doktorumuz, çok önemli çalışmaları oldu. Bizimle de aile olarak çok ciddi bir bağı vardı, çünkü babamın karaciğer transplantını o gerçekleştirmişti. O günden bu yana hep aileyle o güzel sıcak, samimi, dostluğumuz devam etti. Çok üzgünüz, çok büyük bir değer. Tıp bilimi çok önemli bir bilim adamını kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

PROF. DR. HABERAL: IŞIKLAR İÇİNDE UYUSUN

Prof. Dr. Mehmet Haberal ise "Münci Ağabey, gerçekten çok değerli bir ağabeyimizdi. Aynı üniversiteden mezunuz. Ruhu şad olsun, ışıklar içerisinde uyusun" ifadelerini kullandı.

PROF. DR. SÖNMEZ: EMİNİM CENNET KAPISINDA ONU BEKLEYEN BİNLERCE HASTASI VAR

Kalp Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez de "Bir efsaneyi kaybettik. Gerek insani ilişkilerde gerek cerrahi de rehberimiz ve ışığımızdı. Dünyaya karaciğer nakillerinin en kolay şekilde yapılmasını öğreten kişiydi. Memorial Hastanesi'nde beraber çalışırken Amerika'dan yanına canlıdan karaciğer naklini öğrenmeye gelen insanlar vardı. Ben kalp cerrahı olarak onunla beraber çalışmaktan dolayı son derece mutluydum. Mekanı cennet olsun, eminim cennet kapısında onu bekleyen binlerce hastası var" dedi.