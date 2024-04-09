Ünlü flüt virtüözü Şefika Kutluer, depremzede öğrenciler için resital verecek

Mardin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Bayram Tatili Yoğunluğu

Mardin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Ramazan Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar memleketlerinde bayramı geçirmek için otogara akın etti. Bilet satış sorumlusu Ahmet Günder, bu yılın geçen seneye göre daha yoğun geçtiğini belirtti. Yoğunluk nedeniyle günlük 80 ile 100 arası gidiş-dönüş yolcusu olduğunu söyleyen Günder, fiyatları uygun tutarak yolcuların rahat bir şekilde seyahat etmelerini sağladıklarını ifade etti. Bir turist ise Mardin'i çok beğendiğini ve herkesin gelip görmesini tavsiye ettiğini söyledi.