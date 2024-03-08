Ünlü futbolcuları dolandırdığı iddia edilen eski Denizbank şube müdürü yargılanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ünlü futbolcuları dolandırdığı iddia edilen eski Denizbank şube müdürü yargılanıyor

Eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan ile 6 şüphelinin ünlü futbolcuları dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davaya devam ediliyor. Sanık Erzan, savunmasında yaşananları anlattı ve mağdurların paralarının nereye gittiğini açıklayacağını belirtti.

08.03.2024 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GAYE ŞEYMA CAN

Aralarında ünlü futbolcuların da olduğu 21 kişiyi "yüksek karlı gizli fon" vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan ile 6 şüphelinin yargılandığı davaya devam ediliyor. Sanık Erzan savunmasında, "Bu işlemleri de kimse bana sormuyor. Para gelmeyince bu para nerde diye soruyor. Ta ki aralıktan sonra Semih Kaya'nın parasını alıp da faiz almaya başladığı zamana kadar" dedi.

Aralarında ünlü futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da olduğu 21 kişiyi "yüksek karlı gizli fon" vaadiyle dolandırdığı suçlamasıyla Denizbank Levent Büyükdere Caddesi Şubesi Müdürü Seçil Erzan'ın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılanmasına İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün hazır edildiği duruşmada, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera ile sanık ve müşteki avukatları da katıldı.

"NE KADAR PARA TESLİM ETTİĞİMİ BİLMİYORUM"

Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan, tanık olarak verdiği beyanda, "Ağabeyim Arda Turan Denizbank şube müdürü Seçil Erzan'a para veriyordu. Ben zaman zaman şubede Seçil hanıma zaman zaman Asiye hanıma para teslim ettim. Bir defasında gittiğimde de kredi sayımı vardı. Asiye hanım sayım yapıyordu, Seçil hanım da oradaydı. Bankanın hazine bölümünde çalıştığını söyledikleri bir beyfendi vardı. Seçil hanım, sayım bittikten sonra parayı ona teslim etti. Beyfendiyle bir diyaloğum olmadı. Sayım yapıldıktan sonra Seçil hanım parayı ona teslim etti. Asiye hanım da oradaydı. Seçil Erzan'a para teslim etmek için 5-6 kez yanına gitmişimdir. Seçil Erzan ile iletişimim, 'gelebilir miyim, geleyim mi' şeklindeydi. Toplamda ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum. Ağabeyim bana para verir ben de ne kadar olduğunu sormazdım."

"DEKONTLARLA ABİM ARDA TURAN İLGİLENİYORDU"

Sanık Asiye Öztürk'ün avukatı, "Parayı Denizbank Büyükdere şubesine götürdüğünüzde parayı ağabeyiniz adına mı yatırıyordunuz" diye sorması üzerine Okan Turan, "Hatırlamıyorum" yanıtını verdi. Avukatın dekont alıp almadığı sorusuna da Turan "hatırlamıyorum" dedi. Okan Turan, dekont konularıyla ağabeyi Arda Turan'ın ilgilendiğini söyledi.

"MERVE VE TANIN SEÇİL'İ TEHDİT EDİYORDU"

Tanık Nilgün Arabacı beyanında şunları söyledi: "Ben Seçil'e yardıma gidiyordum. Temizliğini ütüsünü vs yapıyordum. Yardımcı olarak gidiyordum. Sermin hanım geldi. Üzülme kızım dedi Seçil'e, onları içeri geçip kapıyı kapattılar ben sadece arada kahve çay götürdüm, ben içeri girdiğimde bana Sermin hanım 'sus' yapıyordu sanırım kayıt alıyorlardı. Ne konuştuklarını duymadım. Parayla ilgili sıkıntısı olduğunu biliyordum. Ama bankayla ilgili sandım. Bana da 'Yenge çok sıkıştım' demişti biz de borç vermiştik. Herhangi bir fona vs katılmadık. Seçil çok kötüydü ağlıyordu. Merve ve Tanın Seçil'i tehdit etmişti. Para konusunda 'Ne yaptın sen' diye bağırmışlardı. Seçil 'Ölmek istiyorum' diyordu. Onun için korkuyordum. Merve ile dayısı gelmişti, Seçil hanım sigara içiyordu.  'Merve'nin parasını bul getir getirmezsen sigarayı bir yerinde söndürürüm' demişti.

"HALA OLANLARIN FARKINDA DEĞİLİM"

Nazlı Can mahkemedeki savunmasında, "Ben hala olanların farkında değilim. Kazancım olmadı elimdeki para da gitti. Bir arabam vardı onu da satmıştım emekli maaşımla geçiniyorum. Seçil bana para gönderirdi şuna buna bana gönder diye." dedi.

Hüseyin Eligül de "Ben yıllarca özel bankacılıkta çalıştığını bilerek para verdim, mağdurum. Eşimden dostumdan para alarak da ona verdim. Bana para verdiğinde o parayla ev aldım. Sonra satmak zorunda kaldım 2016 yılından beri ben Seçil'e para veriyorum." diye konuştu.

"SEMİ KAYA'NIN PARASINI ALIP FAİZ ALDIĞINI ÖĞRENENE KADAR KİMSE İŞLEMELRİ SORMAMIŞTI

Seçil Erzan ise özetle şunları anlattı:

"Gerçek mağdurları, kime ne gitti o paraları anlatacam. Ali Yörük, Eylül'de 5 milyon TL verdi. Bu paradan 9 Ekim'de 2 milyon 586 bin TL aldı. 4 Kasım'da 5 milyon TL daha getirdi. Benden para istedi tefecilerin paralarını ödemek için. Aralık sonuna kadar toplam 7 buçuk milyon TL vermiş oluyorum. Bu işlemleri de kimse bana sormuyor. Para gelmeyince bu para nerde diye soruyor. Ta ki aralıktan sonra Semih Kaya'nın parasını alıp da faiz almaya başladığı zamana kadar. Benim özel bankacılıkta hesabım vardı özel bankacılığın verdiği faizleri de ben değerlendiriyordum. 19.3 milyon dolar açık var toplamda"

Kaynak: ANKA

Seçil Erzan, Denizbank, Suç, Futbol, Hukuk, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünlü futbolcuları dolandırdığı iddia edilen eski Denizbank şube müdürü yargılanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Altındağ Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki ile birlikte seçim çalışmalarına devam ediyor
    20:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Altındağ Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki ile birlikte seçim çalışmalarına devam ediyor

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Altındağ Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki ile birlikte yapılan açılışta konuştu. Yerlikaya, belediyeciliğin değiştiğini ve 31 Mart akşamı yenilikçi bir belediye ruhunun geri geleceğini belirtti. Tiryaki ise Altındağlı vatandaşlardan destek isteyerek, güvenilir bir belediye başkanının önemine vurgu yaptı ve yüksek oy beklediğini dile getirdi.

  • Dolandırıcılık davasında Seçil Erzan, Fatih Terim ile ilişkisini açıkladı
    20:08 Dolandırıcılık davasında Seçil Erzan, Fatih Terim ile ilişkisini açıkladı

    Gizli fon dolandırıcılığı davasında sanık Seçil Erzan, ünlü teknik direktör Fatih Terim ile para ilişkisine dair açıklamalarda bulundu. Erzan, Terim'in bankada zarar ettiği için kendisine para teslim ettiğini ve bir fon kuracaklarını söyledi. Erzan hakkında 252 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜGVA 7. Gençlik Buluşması'nda konuştu: (3)
    20:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜGVA 7. Gençlik Buluşması'nda konuştu: (3)

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'e cesaret ve destek veren Amerika ve Avrupa devletlerinin tarihe kadın ve çocuk katillerinin hamisi olarak kaydolduklarını belirterek, "Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına ağır bir cezadır, utanılacak bir ayıptır.

  • Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını tamamladı
    20:07 Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını tamamladı

    Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, Trabzonspor Kadın Futbol Takımı oyuncularına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek verildi.

  • Samsun Havza'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı
    20:06 Samsun Havza'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı

    Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Samsun-Ankara kara yolu, çalışmaların ardından tekrar açıldı.

  • Avusturya ekibi 8TF Flink Stones Graz, Hollanda temsilcisi Only Friends'i farklı mağlup etti
    20:05 Avusturya ekibi 8TF Flink Stones Graz, Hollanda temsilcisi Only Friends'i farklı mağlup etti

    Yalova'da devam eden Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2 Elemeleri'nde Avusturya ekibi 8TF Flink Stones Graz, Hollanda temsilcisi Only Friends'i 83-29 mağlup etti. Avusturya temsilcisinde Haris Kuduzovic 22, Normin Hujic ve Ademir Demirovic 20'şer, Nikola Bistrovic ise 10 sayıyla skora katkıda bulundu. Only Friends'te Mees Hessels, 8 sayıyla takımının en skoreri oldu.

  • Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü, Kadın Personelle Bir Araya Geldi
    20:04 Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü, Kadın Personelle Bir Araya Geldi

    Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kurumda görev yapan kadın personelle bir araya geldi. Kökrek, kadınların hayatın her alanında önemli roller üstlendiğini belirterek, onların başarılarıyla gurur duyduğunu ifade etti.

  • Gaziantep Nurdağı'nda deprem konutları teslim edildi
    20:03 Gaziantep Nurdağı'nda deprem konutları teslim edildi

    Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde TOKİ tarafından yapılan 136 deprem konutu, afetzedelere törenle teslim edildi. Törende konuşan yetkililer, devletin hızlı bir şekilde yardım çalışmalarını sürdürdüğünü ve depremzedelerin güvenli yuvalarına kavuşmaları için yanlarında olacaklarını belirtti. Nurdağı Kaymakamı ise emeği geçenlere teşekkür etti.

  • Edirne'de düzenlenen Kadınlar Sınırları Aşıyor Futbol Turnuvası sona erdi
    19:59 Edirne'de düzenlenen Kadınlar Sınırları Aşıyor Futbol Turnuvası sona erdi

    Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından düzenlenen Kadınlar Sınırları Aşıyor Futbol Turnuvası'nda Karaağaç Ardaspor şampiyon oldu. Turnuvaya Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya'dan dört takım katıldı. Ödül töreninde takımlara madalya ve kupalarını Edirne Valisi Yunus Sezer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba verdi.


18:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına utanılacak bir ayıptır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına utanılacak bir ayıptır
18:11 Mardin’de Adliye Önünde Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2’si Ağır 10 Yaralı Mardin'de Adliye Önünde Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2'si Ağır 10 Yaralı
17:08 Mahkeme başkanı, futbolculara sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz Mahkeme başkanı, futbolculara sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz?
17:05 Duruşmaya damga vuran diyalog Seçil Erzan’dan yengesine: Doğruyu söyle Duruşmaya damga vuran diyalog! Seçil Erzan'dan yengesine: Doğruyu söyle
16:00 ABD’nin Gazze’ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: 5 kişi yaşamını yitirdi ABD'nin Gazze'ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: 5 kişi yaşamını yitirdi
18:52 Canlı anlatım Mücadelede ilk gol geldi Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
18:30 Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı
16:03 Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar
15:18 Hindistan’da sınavda kopya skandalı Hindistan'da sınavda kopya skandalı
15:16 Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira
15:13 Arda Turan’ın kardeşi tanık olarak ifade verdi: Seçil’e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum Arda Turan'ın kardeşi tanık olarak ifade verdi: Seçil'e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum
15:03 TEM’de 5 kişilik ailenin son görüntüleri ortaya çıktı TEM'de 5 kişilik ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
15:02 Eda Erdem heykelini yere göğe sığdıramazken sosyal medyada alay konusu oldu Eda Erdem heykelini yere göğe sığdıramazken sosyal medyada alay konusu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 20:10:46. #1.13#
SON DAKİKA: Ünlü futbolcuları dolandırdığı iddia edilen eski Denizbank şube müdürü yargılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement