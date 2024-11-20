Ünlü İsimleri Dolandırdığı İddia Edilen Banka Müdürü Hakkında İddianame Hazırlandı - Son Dakika
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Ünlü İsimleri Dolandırdığı İddia Edilen Banka Müdürü Hakkında İddianame Hazırlandı

Banka müdürü Seçil Erzan, yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim ve Arda Turan'ın da bulunduğu birçok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla karşı karşıya. Genel müdür Hakan Ateş ve yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında 240 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

20.11.2024 10:30
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Ayşe GÜREL/ Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın genel müdürü Hakan Ateş ve genel müdür yardımcısı Mehmet Aydoğdu'nun 240'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle iddianame hazırlandı.

Seçil Erzan'ın genel müdürü Hakan Ateş ve genel müdür yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere birleştirme talebiyle sunulan iddianamede, Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Emre Çolak, Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı'nın da aralarında bulunduğu 24 kişi müşteki sıfatıyla yer aldı. İddianamede Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

GENEL MÜDÜR VE YARDIMCISININ FONA VAKIF OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bankanın 600 şubesinden birinin müdürü olduğu, kendisinin ayrıcalıklı bir statüde tanındığı ve herhangi bir şube müdürünün tek başına böyle bir "illegal fonö işlemi yürütmesinin mümkün olmadığı belirtildi. Müştekilerle yakın ilişki içinde oldukları ifade edilen şüpheliler Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun fondan haberdar olduklarının değerlendirildiği aktarıldı.

FATİH TERİM'İN BORCU TALİMATLA ÖDENDİĞİ İDDİASI

Sanık Seçil Erzan'ın beyanına da yer verilen iddianamede, müştekilerle arasındaki para alışverişinin şüphelilerin bilgisi dahilinde olduğu belirtildi. Banka içerisinde yüklü miktarda para giriş çıkışının yaşandığı ve bu paraların resmi müşteri hesaplarına kaydedilmediği ifade edildi. Ayrıca, işlemlerin Levent Şubesi'nde müdür odasında kameralar önünde gerçekleştiği, Arda Turan'ın kredi işleminin şüphelilerin talimatıyla hızlandırıldığı ve Fatih Terim'in kredi borcunun Mehmet Aydoğdu'nun talimatıyla Seçil Erzan tarafından ödendiği aktarıldı.

'BENİ HER SAAT ARAYABİLECEK İNSANLARDIR, BU DURUM GARİP'

Şüpheli Hakan Ateş'in ifadesinde "8 Nisan 2023 tarihinde görüşmek üzere randevulaştık, kendisi de o tarihte yanında Arda Turan ve Emre Belözoğlu ile geldiler. Burada kendileriyle banka genel müdürüyle görüştüm. Söz konusu iddiaları kabul etmiyorum. Şunu özellikle belirtmek istiyorum; Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu en ufak bir bankacılık işleminde bile beni saat fark etmeksizin arayabilecek insanlardır. Hatta Fatih Terim en ufak bir kredi meselesinde beni aramıştır, bu şekilde beni arayabilecek insanlar bahsi geçen milyon dolarları Seçil Erzan'a teslim etmeden önce beni arayıp sormamaları da çok garip bir durumdur. Müştekiler Seçil Erzan ile yapmış oldukları bu usulsüz para alışverişinde vadenin üzerinde yaklaşık 6 ay geçmesine rağmen Erzan'ın bu durumunu tolere etmişler ve beklemişlerdir" dedi.

MEHMET AYDOĞDU: GALATASARAYLI OLMAM NEDENİYLE ADIM GEÇTİ

Şüpheli Mehmet Aydoğdu ise iddianamede yer alan ifadesinde, "Ben iyi bir Galatasaraylıyım. Bankamız da spor kulüplerine en çok kredi veren bankadır. Muhtemelen benim Galatasaraylı olmamdan kaynaklı ismim buralarda geçti. Hiçbir şube müdürü bana bağlı değildir, benim konu hakkında herhangi bir ilgim ve bilgim yoktur. Benimle ilgili sahte bir mail düzenlendi, mailin konusu fonla ilgili onayıma ilişkindi. Bununla ilgili de gerekli mercilerin yaptığı inceleme sonucunda da mailin sahte olduğu ortaya çıktı. Bu maili Semih Kaya'nın kullandığı ortaya çıktı, bununla ilgili de suç duyurusunda bulunduk. Seçil Erzan'ın yönettiği, bizim de kurduğumuz iddia edilen bu fon bankamızın bilgisi dahilinde değildir. Konu tamamen Seçil Erzan ile ilgilidir" dediği belirtildi.

240 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun "nitelikli dolandırıcılıkö suçundan 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ünlü İsimleri Dolandırdığı İddia Edilen Banka Müdürü Hakkında İddianame Hazırlandı - Son Dakika

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