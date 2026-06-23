Türk Modasının Öncü İsmi Zühal Yorgancıoğlu'nun Adı Eskişehir'de Yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Modasının Öncü İsmi Zühal Yorgancıoğlu'nun Adı Eskişehir'de Yaşıyor

23.06.2026 12:35  Güncelleme: 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk modasının öncü isimlerinden 'Madam Z' lakaplı Zühal Yorgancıoğlu, 100 yaşında hayatını kaybetti. Anısına Eskişehir'deki Moda Tasarım Müzesi'nde eserleri yaşatılacak.

(ESKİŞEHİR) - Türk moda dünyasının öncü isimlerinden, uluslararası camiada "Madam Z" olarak tanınan moda tasarımcısı Zühal Yorgancıoğlu, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle 100 yaşında hayatını kaybetti. Türk sanat ve kültürünü dünyanın birçok ülkesinde başarıyla temsil eden Yorgancıoğlu'nun vefatı, sanat ve moda çevrelerinde büyük üzüntü yarattı.

Zühal Yorgancıoğlu'nun anısı, adına Eskişehir'de kurulan müzede yaşamaya devam edecek. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Haziran 2023 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Zühal Yorgancıoğlu Moda Tasarım Müzesi, sanatçının yaklaşık üç çeyrek asırlık çalışmalarını ziyaretçilerle buluşturuyor.

Avlu Eskişehir Sanat Kompleksi'nin geniş alt galerisinde yer alan müze, Türkiye'nin ilk Moda Tasarım Müzesi olma özelliğini taşıyor. Müzede, Cumhuriyet kadını kimliğiyle Anadolu kültüründen ilham alarak tasarladığı 52 kıyafetin yanı sıra, Yorgancıoğlu'na ait 42 özgün eskiz çalışması da açıklamalarıyla birlikte sergileniyor.

Bugüne kadar özellikle yurt dışındaki defileleri ve kültürel tanıtım etkinlikleriyle tanınan Zühal Yorgancıoğlu, Eskişehir'de açılan müzesi sayesinde yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtılmaya devam ediyor. İngiltere, Fransa ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkeden ziyaretçiyi ağırlayan müze, açıldığı tarihten 2024 yılı başına kadar yaklaşık 3 bin kişiyi konuk etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Eserleriyle Zühal Yorgancıoğlu Moda Tasarım Müzemizde iz bırakan, Türk modasının öncü isimlerinden Zühal Yorgancıoğlu'nun vefatı bizleri derinden üzdü. Sanata, tasarıma ve kültürel mirasımızın tanıtımına sunduğu kıymetli katkıları daima hatırlayacağız. Zühal Yorgancıoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat dünyasına başsağlığı diliyorum."

Türk moda tarihine önemli eserler kazandıran Zühal Yorgancıoğlu'nun mirası, Eskişehir'deki müzesi aracılığıyla gelecek kuşaklara aktarılmaya devam edecek.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Eskişehir, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Moda, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Modasının Öncü İsmi Zühal Yorgancıoğlu'nun Adı Eskişehir'de Yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: kabuğu yeşil, içi sarı Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: kabuğu yeşil, içi sarı
Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var
’Şapkalılar’ suç örgütüne operasyon: 4’ü avukat 24 şüpheli adliyeye sevk edildi 'Şapkalılar' suç örgütüne operasyon: 4'ü avukat 24 şüpheli adliyeye sevk edildi
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde rapçi Vahap Canbay olay anını anlattı Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde rapçi Vahap Canbay olay anını anlattı
Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin
ABD’den geri adım İran’ın bir isteği daha oldu ABD'den geri adım! İran'ın bir isteği daha oldu

13:41
Araç muayenesinde yeni dönem İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
13:30
“NATO Zirvesi“ operasyonlarında Ankara Üniversitesi hocası da gözaltına alındı
"NATO Zirvesi" operasyonlarında Ankara Üniversitesi hocası da gözaltına alındı
13:06
Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı Asıl mesleğini duyanlar inanamadı
Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı! Asıl mesleğini duyanlar inanamadı
12:59
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor
12:51
İntihar sanılmıştı Eşini öldürüp korkuluklara asmış
İntihar sanılmıştı! Eşini öldürüp korkuluklara asmış
12:21
Erdoğan’ın masasındaki son anket Mustafa Şen AK Parti’nin oy oranını açıkladı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 14:33:15. #7.12#
SON DAKİKA: Türk Modasının Öncü İsmi Zühal Yorgancıoğlu'nun Adı Eskişehir'de Yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.