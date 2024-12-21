Ünlü Profesör Dolandırıcılığa Uğradı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ünlü Profesör Dolandırıcılığa Uğradı

Prof. Dr. Ömer Özkan, yapay zeka ile sahte ürün tanıtımı yapılan dolandırıcılara karşı suç duyurusunda bulundu.

21.12.2024 23:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyaca ünlü profesöre yapay zeka ile ürün tanıttırdılar

Dünyanın ilk rahim, Türkiye'nin ilk yüz naklinin mimarı Ömer Özkan dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulundu

10 gündür dolaşımda olan video halen kaldırılmadı

Kenyalı bir doktor olarak tanıttılar, Portekiz Meclisinde kavga etmiş, ilacına karşı çıkanları dövmüş gibi anlattılar

Prof. Dr. Ömer Özkan'ın ismi kullanılarak sahte ürün tanıtımı yapıldı

ANTALYA - Dünyanın ilk rahim naklini, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, dolandırıcıların hedefi oldu. Sosyal medyada, yapay zeka teknolojisi kullanılarak oluşturulan bir videoda, Özkan'ın adı ve sesi taklit edilerek sahte bir krem tanıtımı yapıldığı ortaya çıktı. 10 gün önce dolaşıma giren video, suç duyurusuna rağmen halen kaldırılmadı.

Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan'ın, daha önce verdiği bir röportajını alan dolandırıcılar, yapay zekayla sesini bire bir kopyalayıp, sahte bir kreme övgüleri video haline getirip sosyal medyada paylaştı. Sahte bir haber görüntüsü olarak hazırlanan videoda, bir haber spikeri, "Portekiz sağlık komitesinin toplantısında bir doktorun yasağa öfkelenip temsilciye saldırdığını" duyuruyor. Ardından Prof. Dr. Ömer Özkan'ın adını ve görüntüsünü kullanan bir yapay zeka modeli, kremle ilgili şu ifadeleri seslendiriyor:

"Sağlıklı olup olmadıkları umurlarında değil. Yeni bir krem formülü geliştirdik. Binlerce insan faydalandı. Ağrıyı tamamen ortadan kaldırıyor ve eklemleri yeniliyor. Bu kremi talimatlara uygun olarak günde bir kere uygulayın. Satış rekorları kırdık ve şu an da Avrupa çapında 1 milyondan fazla memnun müşterimiz referanslarını bıraktı. Acı çekmeye devam etmek istiyorsanız haplara ve ameliyatlara para harcamaya devam edin. Yaşıma rağmen eklemlerimi iyileşirdim ve kendimi harika hissediyorum."

Prof. Dr. Özkan'dan uyarı

Olayın ardından açıklama yapan Prof. Dr. Ömer Özkan, dolandırıcılığa karşı uyarıda bulundu:

"Beni Kenyalı bir doktor olarak tanıyorlar. Portekiz Meclisinde kavga etmişim, ilacıma karşı çıkanları dövmüşüm diye anlatılıyor. Bu tamamen yapay zeka ile hazırlanmış bir video. Konuşmadığım bir konuda konuşmuşum gibi gösterilmiş. Bu ürünün benimle hiçbir ilgisi yok. İnsanların umutlarıyla oynuyorlar ve kişilik haklarıma saldırıda bulunuyorlar. Toplumda bu yöntemle kargaşa çıkarılabilir, kamuoyunu yanlış yönlendirebilirler."

Prof. Dr. Özkan, bu tür yöntemlerin yalnızca bireysel zarar değil, toplumsal sorunlara da yol açabileceğine dikkat çekerek, özellikle tanınmış kişilerin ses ve görüntülerini taklit ederek yapılan manipülasyonların, kamu güvenliğini tehdit edebileceğini belirtti.

Hukuki süreç devam ediyor

Olayla ilgili suç duyurusunda bulunan Özkan, 10 gün geçmesine rağmen videoların sosyal medyada hala yayında olduğunu ifade etti. Bu süreçte, ünlü sanatçı Levent Yüksel'in de benzer şekilde adının kullanıldığı başka bir videonun yayınlandığını belirten Özkan, yasal düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Özkan, "Suç duyurusunda bulanalı 10 gün oldu ama video hala devam ediyor. Geçtiğimiz hafta salı ya da çarşamba günü videoyu gördüm. Levent Yüksel'in olduğu video yayınlanalı 5 gün oldu" şeklinde konuştu.

Yapay zeka suistimali

Özkan, yapay zeka teknolojisinin kötü amaçlarla kullanılmasının giderek büyüyen bir tehdit olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu durumu 'yapay zeka şiddeti' olarak adlandırıyorum. Sesimizi ve görüntümüzü manipüle ederek şiddet, dolandırıcılık ya da kamuoyu manipülasyonu yapabilirler."

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Yapay Zeka, Ömer Özkan, Teknoloji, Sağlık, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünlü Profesör Dolandırıcılığa Uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:38 SMA’lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı Baba Umut Kardeş intihar etti SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı! Baba Umut Kardeş intihar etti
23:28 Türkiye’de de yakından tanınan isme yeni hükümette kritik görev Türkiye'de de yakından tanınan isme yeni hükümette kritik görev
23:06 Çırılçıplak sokağa inip araçlara zarar vermeye kalktı Çırılçıplak sokağa inip araçlara zarar vermeye kalktı
22:26 Silahlı kanadımızı dağıtacağız diyen HTŞ komutanı yeni savunma bakanı oldu Silahlı kanadımızı dağıtacağız diyen HTŞ komutanı yeni savunma bakanı oldu
20:47 Suriye’nin yeni dışişleri bakanının yüksek lisans tezinin konusu da bir hayli manidar Suriye'nin yeni dışişleri bakanının yüksek lisans tezinin konusu da bir hayli manidar
09:47 BM’nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu BM'nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu!
09:46 Acun’dan kronometreli maç takibi Acun'dan kronometreli maç takibi
09:44 Meteoroloji’den 13 il için sarı, 4 il için turuncu kodlu uyarı Sağanak ve fırtına geliyor Meteoroloji'den 13 il için sarı, 4 il için turuncu kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına geliyor
09:35 Polise saldıran şüpheli, suç makinesi çıktı Polise saldıran şüpheli, suç makinesi çıktı
09:23 Kırmızı kart gören Arda Turan böyle sakinleşmeye çalıştı Kırmızı kart gören Arda Turan böyle sakinleşmeye çalıştı
09:14 Almanya’da kanlı Noel pazarı İşte otomobilin kalabalığın arasına daldığı an Almanya'da kanlı Noel pazarı! İşte otomobilin kalabalığın arasına daldığı an
08:05 Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete’de Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete'de
07:15 Almanya’da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı Almanya'da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
06:48 Yılmaz ’’Bugünkü kadar enflasyonu konuşmayacağız’’ diyerek tarih verdi Yılmaz ''Bugünkü kadar enflasyonu konuşmayacağız'' diyerek tarih verdi
01:12 Şam’da Bayram Havası: Esad Gitti, Lunaparklar Doldu tv100 muhabiri canlı yayında aktardı Şam'da Bayram Havası: Esad Gitti, Lunaparklar Doldu! tv100 muhabiri canlı yayında aktardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 01:41:21. #1.11#
SON DAKİKA: Ünlü Profesör Dolandırıcılığa Uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.