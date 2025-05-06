Ünlü Rapçi Suçu Bilmediğini Savundu

SUÇ OLDUĞUNU BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Lvbel C5 ismiyle bilinen rap müzik sanatçısı Süleyman Burak Bodur'un ikametinin Darıca ilçesinde olduğu ve Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'Uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçu' kapsamında avukatıyla birlikte Gebze Adliyesi'ne çağrıldığı öğrenildi. Bodur'un burada verdiği ifadesinde şarkı sözlerinde geçen sözleri kasıtlı şekilde yazmadığını, sadece sözlerin kafiyeleri uysun diye yazdığını ve bunun bir suç olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.

Haber: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli)