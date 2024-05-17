Ünlü Sunucu Erkan Yolaç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ünlü Sunucu Erkan Yolaç Hayatını Kaybetti

Ünlü Sunucu Erkan Yolaç Hayatını Kaybetti

Televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Erkan Yolaç, 89 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir tedavi gören Yolaç, solunum sıkıntısı ve organ yetmezliği nedeniyle vefat etti.

17.05.2024 16:57  Güncelleme: 16:58
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(İSTANBUL) 'Evet-Hayır' yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Erkan Yolaç uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat etti.

Yolaç'ın vefatına yönelik Acıbadem Taksim Hastanesi'nden yapılan açıklamada "Solunum sıkıntısı nedeni ile hastanemize başvurmuş olan değerli televizyoncu Erkan Yolaç'ın tedavisi multidisipliner yaklaşım ile sürdürülmüştür. Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan hastamız maalesef çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etmistir" denildi.

ERKAN YOLAÇ KİMDİR?

1935 yılında Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde doğan Erkan Yolaç, TRT televizyonunda 1985'ten itibaren pazar günleri yayımlanan Stüdyo Pazar programındaki "Evet-Hayır Yarışması"nda sunuculuk yaptı.

Erkan Yolaç, ortaöğrenimini İstanbul'da Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde başladı, bir yıl sonra Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde devam etti. Babasının işi nedeniyle ailesi 1951'de Karabük'e taşınınca eğitimine yatılı öğrenci olarak Kastamonu Lisesi'nde devam etti. Kastamonu Lisesi'nde öğrenci iken edebiyat öğretmeni olan Rauf Mutluay'ın yönlendirmesiyle belediye mikrofonlarından anons yaparak ilk sunuculuk deneyimini yaşadı. Bu ilk deneyimden sonra Belediye başkanı Osman Zeki Oktay'ın isteği üzerine belediyenin tüm anonslarını yapmaya başladı.

1959 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nden iç mimar olarak mezun oldu. 1960 yılında Ankara Radyosu'nda bayram özel eğlence programı sundu. Huysuz Virjin, Orhan Boran, Leyla Sayar gibi isimlerle gazinolarda çalıştı. Daha önce İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yapılan "Evet- Hayır" adlı yarışmayı kendi tarzına uyarlayarak ilk defa 1962'de Caddebostan Gazinosu'nda sahnede uyguladı. Yolaç, yıllarca sahnede, radyoda ve televizyonda sunuculuk yaptı. 1964 yılıında iki sinema filminde oyuncu olarak rol aldı. 1970 Türkiye Güzeli olan Asuman Tuğberk ile 1976 yılında evlendi.

Yolaç, TRT televizyonunda 1985'ten itibaren pazar günleri yayınlanan Stüdyo Pazar programında uzun yıllar "Evet-Hayır Yarışması"yla seyirci karşısına çıktı.

Kaynak: ANKA

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