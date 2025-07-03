Ünlülerden BBC'ye Gibb Tepkisi

İngiltere'de kültür, sanat ve medya alanında öne çıkan 400'den fazla ünlü isim, İsrail yanlısı olduğu gerekçesiyle BBC Yönetim Kurulu Üyesi Robbie Gibb'in görevden alınmasını talep eden mektuba imza attı.

Mektupta, BBC'nin İsrail ve Filistin'e yönelik haberlerinde editöryal kararların şeffaf olmadığına işaret edilerek, Gibb'in geçmişte İngiltere merkezli "The Jewish Chronicle" gazetesiyle kurduğu bağlantılar nedeniyle kurumun güvenilirliğine zarar verdiği endişesi dile getirildi.

Aralarında ünlü oyuncu Miriam Margolyes, yazar Alexei Sayle, yönetmen Mike Leigh ve 111 BBC çalışanının da bulunduğu 400'den fazla ismin imzaladığı mektupta, Gibb'in BBC Yönetim Kurulunda ve editöryal standartlar komitesinde yer almasının, "İsrail'le ilgili yayınlarda tarafsızlık ilkesini zedelediği" belirtildi.

"BBC, korkusuz ve tarafsız yayın yapmadığını bir kez daha ortaya koydu"

Mektupta, Robbie Gibb'in 2020'de "Jewish Chronicle" gazetesini satın alan konsorsiyumu yönettiği ve Ağustos 2024'e kadar gazetenin yönetiminde yer aldığı hatırlatılarak, bu bağlantıların BBC'deki karar alma süreçlerini etkileyebileceğine değinildi.

BBC'deki bazı gazetecilerin sosyal medyada İsrail hükümetini eleştiren içerik paylaşmaları nedeniyle eleştirildiğine işaret edilen mektupta, buna karşın, Gibb'in ideolojik yakınlığı bilindiği halde bu kritik pozisyonda bulunmasının çifte standart oluşturduğu kaydedildi. Mektupta, Gibb'in bu koşullarda BBC'deki görevine devam etmemesi gerektiği vurgulandı.

BBC'nin " Gazze: Saldırı Altındaki Doktorlar" adlı belgeseli yayımlamama kararının da eleştirildiği mektupta, bu kararın, BBC'nin İsrail konusunda korkusuz ve tarafsız yayın yapmadığını bir kez daha ortaya koyduğu vurgulandı. Mektupta, BBC'nin İsrail'e yapılan silah satışlarının hukuki boyutunu haberleştirmediğine de değinildi.

Mektubu imzalayan 111 BBC çalışanın isminin, olası yaptırımlardan çekindikleri için gizli tuttuğu ifade edildi.

BBC ise yaptığı açıklamada, editöryal ekipler arasında güçlü tartışmaların doğal olduğunu ve bu tartışmaların kurum içinde yürütülmesinin daha sağlıklı olacağını bildirdi. Gazze konusunda tarafsız habercilik yaptığını savunan BBC, bölgeden güçlü haberler ve analizler yayınlandığını öne sürdü.

BBC'nin Gazze yayın politikası çokça tepki görüyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılardan bu yana BBC'nin Filistin ve Gazze'yi konu alan belgesel ve haberlere uyguladığı sansür, yayından ve dijital platformlardan kaldırma uygulamaları çokça tepki görüyor.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, geçen ay yaptığı açıklamada, Gazze'de görev yapan sağlık çalışanlarını konu alan "Gazze: Saldırı Altındaki Doktorlar" adlı belgeselin "tarafsızlık ilkesiyle ilgili endişeler" nedeniyle yayınını iptal ettiğini duyurmuştu.

BBC'nin belgeseli yayımlamayı reddetmesi üzerine Channel 4 dün belgeseli ekrana taşımıştı.

BBC, geçen şubatta da Gazze'de savaşın çocuklar üzerindeki etkisini anlatan, "Gazze: Savaş Bölgesinde Nasıl Hayatta Kalınır" belgeselini yayınladığı için de özür dilemişti.