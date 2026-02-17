Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: 17 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: 17 Gözaltı

17.02.2026 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 17 kişi gözaltına alındı. Operasyon İstanbul'da yapıldı.

ÜNLÜLERE yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Kemal Doğulu, Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç ve İsmail Hacıoğlu'nun da bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'Kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'Fuhşa teşvik ve aracılık etme' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçları kapsamında 25 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

ÜNLÜLER GÖZALTINDA

Operasyonda, şarkıcı Murat Dalkılıç, şarkıcı Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Furkan Koçan, iş adamı ve 'Terzi' isimli mekanın işletmecisi Hakan Tunçelli, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, 'Bonivex' isimli işletmenin sahibi Murat Öztürk, 'Züber' isimli firmanın ortakları Murathan Kurt ve Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Operasyon, İstanbul, Ünlüler, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: 17 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarmaya çirkin iftira Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı Jandarmaya çirkin iftira! Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
Juventus’ta Galatasaray maçı öncesi deprem Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi deprem
Nihat Kahveci’den Beşiktaş’ın yıldızlarına olay sözler: İkisi de gitsin Nihat Kahveci'den Beşiktaş'ın yıldızlarına olay sözler: İkisi de gitsin
Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde
Leroy Sane Juventus maçında oynayacak mı İşte yanıtı Leroy Sane Juventus maçında oynayacak mı? İşte yanıtı
Tehran dizisinin yapımcısı İsrailli Dana Eden ölü bulundu Tehran dizisinin yapımcısı İsrailli Dana Eden ölü bulundu

10:31
Gabriel Sara’dan ülkenin konuştuğu görüntülere ilk yorum
Gabriel Sara'dan ülkenin konuştuğu görüntülere ilk yorum
10:17
Bakışlara dikkat Galatasaray maçı öncesi Kenan’ı şaşırtan olay
Bakışlara dikkat! Galatasaray maçı öncesi Kenan'ı şaşırtan olay
10:08
Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor
Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor
09:14
Türkiye’nin dev bankası bugün satılıyor Dikkat çeken teminat detayı
Türkiye'nin dev bankası bugün satılıyor! Dikkat çeken teminat detayı
08:44
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
08:31
Fena köşeye sıkıştı Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 10:35:45. #7.11#
SON DAKİKA: Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: 17 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.