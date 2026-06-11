Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Operasyonu

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 22 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında ünlü isimlerinde olduğu 22 kişi gözaltına alındı.
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