UNMISS'ten Güney Sudan'daki Seçim Ertelenmesine Tepki

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PORT Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu (UNMISS), Güney Sudan'daki geçiş döneminin 2026'ya kadar uzatılmasından dolayı "hayal kırıklığına uğradıklarını" bildirdi.

Güney Sudan hükümeti, bu yıl yapılması planlanan seçimleri Aralık 2026'ya erteleyerek geçiş dönemini iki yıl daha uzattı.

UNIMSS Başkanı ve BM Güney Sudan Özel Temsilcisi Nicholas Haysom, ülkedeki geçiş dönemin uzatılmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, BM'nin geçiş döneminin 2026'ya kadar uzatılmasını onaylasa da "gerçek bir hayal kırıklığına uğradığı" belirtildi.

BM Genel Sekreterinin, tarafların seçimleri yürütmek için birlikte acil adımlar atmaya söz vermeleri yönündeki çağrısını yineleyen Haysom, "Güvenilir seçimlerin barışçıl bir şekilde yürütülmesi ve sonuçların uygulanması, Güney Sudanlı paydaşların, bölgesel ve uluslararası ortakların ortak stratejik hedefidir." ifadesini kullandı.

Haysom, bu ertelemenin UNMISS ve ortaklarının desteğinin eksikliğinden kaynaklanmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Güney Sudan Geçiş Hükümeti ve siyasi aktörlerin son iki yıldaki başarısızlıkların sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini vurguluyorum. Sıradan vatandaşların bu başarısızlıklara ve hayal kırıklıklarına verdiği tepki son birkaç haftada belirginleşti. Bu nedenle liderlik, güvenin yeniden sağlanması gerektiğini kabul etmelidir."

Haysom, ayrıca BM'nin Güney Sudan'daki geçiş sürecini Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) ve Afrika Birliği ile birlikte yürüttükleri çabalarla desteklemeye hazır olduğunu bildirdi.

İstikrara kavuşamayan dünyanın en genç ülkesi: Güney Sudan

Güney Sudan, 2011'deki referandumun ardından Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını kazanmıştı.

Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit, 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Yıllarca süren savaşın ardından 2018 ve 2022'de taraflar barış anlaşmasına imza atsa da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı ülkede farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları sürüyor.

Mayardit, Temmuz 2023'te yaptığı açıklamada, seçimlerin bu yıl yapılacağını duyurmuştu.

Güney Sudan Cumhurbaşkanı Danışmanı Tut Gulwak, 13 Eylül'de, bu yıl planlanan seçimlerin Aralık 2026'da yapılacağı bilgisini paylaşmıştı. Gulwak, nüfus sayımının yapılamaması, kalıcı bir anayasa taslağı hazırlanamaması ve siyasi partilerin kaydının tamamlanamaması gibi gerekçelerle seçimlerin bu yıl yapılamayacağını belirtmişti.