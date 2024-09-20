UNMISS'ten Güney Sudan'daki Seçim Ertelenmesine Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

UNMISS'ten Güney Sudan'daki Seçim Ertelenmesine Tepki

Güney Sudan'daki geçiş dönemi 2026'ya uzatıldı, UNMISS hayal kırıklığını dile getirdi.

20.09.2024 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PORT Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu (UNMISS), Güney Sudan'daki geçiş döneminin 2026'ya kadar uzatılmasından dolayı "hayal kırıklığına uğradıklarını" bildirdi.

Güney Sudan hükümeti, bu yıl yapılması planlanan seçimleri Aralık 2026'ya erteleyerek geçiş dönemini iki yıl daha uzattı.

UNIMSS Başkanı ve BM Güney Sudan Özel Temsilcisi Nicholas Haysom, ülkedeki geçiş dönemin uzatılmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, BM'nin geçiş döneminin 2026'ya kadar uzatılmasını onaylasa da "gerçek bir hayal kırıklığına uğradığı" belirtildi.

BM Genel Sekreterinin, tarafların seçimleri yürütmek için birlikte acil adımlar atmaya söz vermeleri yönündeki çağrısını yineleyen Haysom, "Güvenilir seçimlerin barışçıl bir şekilde yürütülmesi ve sonuçların uygulanması, Güney Sudanlı paydaşların, bölgesel ve uluslararası ortakların ortak stratejik hedefidir." ifadesini kullandı.

Haysom, bu ertelemenin UNMISS ve ortaklarının desteğinin eksikliğinden kaynaklanmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Güney Sudan Geçiş Hükümeti ve siyasi aktörlerin son iki yıldaki başarısızlıkların sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini vurguluyorum. Sıradan vatandaşların bu başarısızlıklara ve hayal kırıklıklarına verdiği tepki son birkaç haftada belirginleşti. Bu nedenle liderlik, güvenin yeniden sağlanması gerektiğini kabul etmelidir."

Haysom, ayrıca BM'nin Güney Sudan'daki geçiş sürecini Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) ve Afrika Birliği ile birlikte yürüttükleri çabalarla desteklemeye hazır olduğunu bildirdi.

İstikrara kavuşamayan dünyanın en genç ülkesi: Güney Sudan

Güney Sudan, 2011'deki referandumun ardından Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını kazanmıştı.

Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit, 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Yıllarca süren savaşın ardından 2018 ve 2022'de taraflar barış anlaşmasına imza atsa da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı ülkede farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları sürüyor.

Mayardit, Temmuz 2023'te yaptığı açıklamada, seçimlerin bu yıl yapılacağını duyurmuştu.

Güney Sudan Cumhurbaşkanı Danışmanı Tut Gulwak, 13 Eylül'de, bu yıl planlanan seçimlerin Aralık 2026'da yapılacağı bilgisini paylaşmıştı. Gulwak, nüfus sayımının yapılamaması, kalıcı bir anayasa taslağı hazırlanamaması ve siyasi partilerin kaydının tamamlanamaması gibi gerekçelerle seçimlerin bu yıl yapılamayacağını belirtmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Güney Sudan, Güvenlik, Politika, Güncel, Aralık, Dünya, sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNMISS'ten Güney Sudan'daki Seçim Ertelenmesine Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:03 “Türk Escobar“ lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti "Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti
12:02 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı
11:34 Paranın patronu TBMM’de vekillere sunum yapacak İşte öne çıkan 2 başlık Paranın patronu TBMM'de vekillere sunum yapacak! İşte öne çıkan 2 başlık
11:14 Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin’in kopuk bacağının sırrı çözüldü Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü
08:49 Hizbullah’a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı
21:27 Stoltenberg NATO’ya bu sözlerle veda etti: Avrupa Türkiyesiz güvende değil Stoltenberg NATO'ya bu sözlerle veda etti: Avrupa Türkiyesiz güvende değil
21:02 Kılıçdaroğlu’nun ziyaret ettiği Dervişoğlu: Dün dünde kaldı cancağızım Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği Dervişoğlu: Dün dünde kaldı cancağızım
19:19 Ortalığı karıştıracak görüntüler İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı Ortalığı karıştıracak görüntüler! İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı
19:08 İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan’ı bekleyen en büyük tehlike İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
18:54 Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin’in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin'in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı
18:17 Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış
18:15 Genç kızın hayatını karartmıştı Kezzaplı caninin savunması kan donduran cinsten Genç kızın hayatını karartmıştı! Kezzaplı caninin savunması kan donduran cinsten
17:53 ’’Siber saldırı daha büyük savaşın habercisi’’ ''Siber saldırı daha büyük savaşın habercisi''
17:52 Yüz binlerce liralık vurgun kamerada Polisteki dosya sayısı ağızları açık bıraktı Yüz binlerce liralık vurgun kamerada! Polisteki dosya sayısı ağızları açık bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 13:54:34. #1.11#
SON DAKİKA: UNMISS'ten Güney Sudan'daki Seçim Ertelenmesine Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement