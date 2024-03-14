UNODC Başkanı: Dünya genelinde 300 milyon kişi uyuşturucu kullanıyor

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Başkanı Ghada Fathi Waly, dünya genelinde yaklaşık 300 milyon kişinin uyuşturucu madde kullandığının tahmin edildiğini, madde kullanımı nedeniyle 39 milyon kişinin çeşitli rahatsızlıklar yaşadığını belirtti.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir hafta sürecek 67'nci Uyuşturucu Maddeler Komisyonu'nun açılışında konuşan Waly, sentetik ve bitkilerden elde edilen uyuşturucu maddelerin kullanımı ve buna ilişkin ticaretin başta çevrim içi platformlar olmak üzere birçok mecrada yayılmasının doğurduğu olumsuz sonuçlara işaret etti.
Waly, uyuşturucu sorununun her zamankinden daha karmaşık bir hal aldığını, özellikle sentetik uyuşturucuların pazardaki payının artmasının hem daha ucuz hem de öldürücü maddelere erişimi kolaylaştırdığını dile getirdi.
???????Sentetik uyuşturuculardaki artışın bitki bazlı uyuşturucuların kullanımını azaltmadığına dikkati çeken Waly, son yıllarda emniyet güçlerince ele geçirilen kokain miktarlarının bu durumu daha görünür kıldığını, Avrupa'da Belçika'nın Anvers, Hollanda'nın Rotterdam kentlerinin bu tür uyuşturucunun kullanımında öne çıktığını söyledi.
Waly, uyuşturucu üretimi ve ticaretinde yeni modellerin ortaya çıkmaya başladığını, bu hususta internetin çok belirleyici olduğunu anlattı.
Uyuşturucu ticaretinin Haiti'de çete şiddetini körüklediğini, Ekvador'da kamu düzenini tehdit ettiğini belirten Waly, sentetik uyuşturucunun Orta Doğu'da yayılmasının Suriye'den Lübnan'a ve Irak'a kadar Orta Doğu'da zaten karmaşık olan durumları daha da karmaşık hale getirdiğine dikkati çekti.
Waly, dünyadaki uyuşturucu sorununun yıkıcı olmaya devam ettiğini belirterek, "Dünya çapında yaklaşık 300 milyon insanın uyuşturucu kullandığı tahmin ediliyor ve bunların 39 milyondan fazlası uyuşturucu kullanımı nedeniyle çeşitli rahatsızlıklar yaşıyor." dedi.
Madde kullanıcılarının tedaviye erişiminin önemine işaret eden Waly, dünya genelinde tedaviye ihtiyaç duyan bağımlıların ancak 5'te 1'inin tedavi görebildiğini söyledi.
Waly, uyuşturucu kullanımına başlama yaşının hastalıklar ve bağımlılık açısından belirleyici olduğunu, UNODC olarak çocuk ve ebeveynlerin önleyici program ve eğitimler alması için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.
Çiftçilere afyon ekimi dışında alternatifler sunulması gerektiğini vurgulayan Waly, Afganistan'da afyon ekiminin yasaklanması nedeniyle üretimin yüzde 95 oranında gerilediğini ancak çiftçilere geçimlerini sağlamaları için bir alternatif sunulmadığını ifade etti.
Bir hafta sürecek programda, çok sayıda ülkeden temsilci, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, aralarında Yeşilay'ın da bulunduğu kurumlardan yetkililer, çalışmalarına ilişkin sunum yapacak.???????
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