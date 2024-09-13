UNRWA Çalışanı İsrailli Keskin Nişancı Tarafından Öldürüldü

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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli keskin nişancı tarafından öldürülen Filistinli Sufyan Cevad Fayiz Abdulcevad'ın (46), ajans personeli olduğunu duyurdu.

UNRWA'dan yapılan açıklamada, "UNRWA'da temizlik işçisi olarak çalışan" Abdulcevad'ın dün Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tubas kentindeki El Faria Mülteci Kampı'nda evinin çatısında İsrailli bir keskin nişancı tarafından vurularak öldürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, saldırılarda tüm sivillerin korunması ve temel hizmetlere güvenli erişimlerinin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Aynı açıklamaya göre, Batı Şeria'da 10 yılı aşkın süredir ilk kez bir UNRWA çalışanı öldürüldü.

Tubas'ın güneyindeki El Faria kampında yaşayan Sufyan Cevad Fayiz Abdulcevad'ın (46), dün İsrail keskin nişancısının açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtilmişti.