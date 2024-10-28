UNRWA'dan Batı Şeria'ya 25 Milyon Dolar Acil Yardım - Son Dakika
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UNRWA'dan Batı Şeria'ya 25 Milyon Dolar Acil Yardım

UNRWA, Batı Şeria'daki mülteci kampları için 25 milyon dolar acil yardım tahsis etti.

28.10.2024 12:31
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RAMALLAH, 28 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Batı Şeria'nın kuzeyindeki kamplar için 25 milyon ABD doları acil yardım tahsis etti.

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi üyesi ve Mülteci İşleri Dairesi Başkanı Ahmed Ebu Huli Pazar günü yaptığı açıklamada konutların yeniden inşası ve onarılması ile kira ve nakit yardımı sağlanmasının kampların acil önceliklerinden olduğunu söyledi.

Ebu Huli, kamp hizmetleri komiteleri ile koordineli yürüttükleri sıhhi tesisat altyapısının onarılması ve acil gıda kartlarının sağlanmasının da destek kapsamında olduğunu söyledi.

Ağustos ayı sonlarında Batı Şeria'nın kuzeyinde geniş çaplı askeri operasyon başlatan İsrail, operasyonun amacının aranan kişileri tutuklamak ve gelecekte İsrail'e yönelik saldırıları önlemek olduğunu iddia etmişti.

Batı Şeria'daki kent, kamp ve köylerde, İsrail ile Hamas arasındaki savaşın 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde patlak vermesinden bu yana gerginlik yükseliyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre Batı Şeria genelinde 760'tan fazla Filistinli, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel UNRWA'dan Batı Şeria'ya 25 Milyon Dolar Acil Yardım - Son Dakika

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SON DAKİKA: UNRWA'dan Batı Şeria'ya 25 Milyon Dolar Acil Yardım - Son Dakika
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