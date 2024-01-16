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UNRWA, Gazze'deki saldırıların 100. gününde 100 fotoğraf paylaştı - Son Dakika
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UNRWA, Gazze'deki saldırıların 100. gününde 100 fotoğraf paylaştı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana geçen 100 gün için 100 fotoğraf paylaştı. Açıklamada, 'Gazze halkı için geçtiğimiz 100 gün 100 yıl gibi geldi' denildi. UNRWA, yaşanan kitlesel ölüm, yıkım, yerinden edilme, açlık ve kederin insanlığı lekelediğini belirtti. Gazze'deki çocukların durumu ise yürek parçalayıcı olarak nitelendirildi.

16.01.2024 - 11:27,
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana geçen 100 gün için 100 fotoğraf paylaştı. Açıklamada, 'Gazze halkı için geçtiğimiz 100 gün 100 yıl gibi geldi' denildi.

UNRWA'dan yapılan açıklamada, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin 14 Ocak'taki sözlerine şu şekilde yer verildi:

'Son 100 günde yaşanan kitlesel ölüm, yıkım, yerinden edilme, açlık, kayıp ve keder ortak insanlığımızı lekeliyor. Aşırı kalabalık ve sağlıksız UNRWA barınakları şu anda 1,4 milyondan fazla insanın 'evi' haline gelmiş durumda. Yiyecekten hijyene ve mahremiyete kadar her şeyden yoksunlar. İnsanlar, çocuklar da dahil olmak üzere hastalıkların yayıldığı insanlık dışı koşullarda yaşıyor. Kıtlığa doğru hızla ilerleyen bir zaman diliminde, yaşanamaz olanın içinde yaşıyorlar. Gazze'deki çocukların durumu özellikle yürek parçalayıcı. Bütün bir çocuk nesli travma geçirmiş durumda ve iyileşmeleri yıllar alacak. Binlerce çocuk öldürüldü, sakat bırakıldı ve yetim kaldı. Yüz binlercesi eğitimden mahrum bırakıldı. Gelecekleri tehlikede, geniş kapsamlı ve uzun süreli sonuçları olacak. Defalarca yapılan çağrılara rağmen, Gazze'de insanların öldürülmesini durduracak ve gıda, ilaç, su ve barınağın güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlayacak insani ateşkes hala sağlanamamıştır.?

UNRWA, Gazze\'deki saldırıların 100. gününde 100 fotoğraf paylaştı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: UNRWA, Gazze'deki saldırıların 100. gününde 100 fotoğraf paylaştı - Son Dakika
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