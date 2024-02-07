UNRWA: Gazze\'deki tesislerimize yapılan saldırılarda 154 personel hayatını kaybetti

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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 7 Ekim'den bu yana Filistinlilerin de sığındığı Gazze'deki UNRWA tesislerinin 290 saldırının hedefi olduğunu, 154 personelinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

UNRWA, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki 150 UNRWA tesisinin 290 saldırının hedefi olduğu kaydedildi.

Söz konusu İsrail saldırılarda, UNRWA'ya sığınan yerinden edilmiş 389 Gazzelinin yaşamını yitirdiği ve 1374 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, öldürülen UNRWA çalışanı sayısının 5 Şubat itibarıyla 154'e çıktığına işaret edildi.

Son 15 günde Han Yunus ve çevresinde görülen yoğun çatışmaların can kaybına yol açtığı aktarılan açıklamada, bu çatışmaların Birleşmiş Milletlere (BM) ait tesisler de dahil olmak üzere altyapının hasar görmesine neden olduğu kaydedildi.

UNRWA bünyesinde Gazze'de bulunan 22 sağlık tesisinden yalnızca 4'ünün faaliyetine devam edebildiği vurgulanan açıklamada, operasyonel olan bu sağlık merkezlerinin Refah kentinde ve Gazze'nin orta kesimlerinde yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu sağlık merkezleri ve UNRWA sığınaklarında 15 bin 977 Gazzelinin tedavi gördüğü aktarıldı.

Ayrıca, kıtlık riskiyle karşı karşıya Gazze'nin güney bölgelerinde UNRWA tesisleri dışında yaşayan Filistinli 359 bin 54 aileye un dağıtımı yapıldığı kaydedilen açıklamada, Gazze nüfusunun yüzde 75'ini oluşturan 1,7 milyon Gazzelinin yerinden edildiği, bir kısmının güvenlik arayışı içinde sığındıkları bölgeleri de terk etmek zorunda kaldığı hatırlatıldı.