UNRWA Genel Komiseri: İsrail, Gazze\'de güvenli bir yerin ne anlama geldiğini bilmiyor

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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde "güvenli bir yerin ne anlama geldiğini bilmediğini" söyledi.

UNRWA'nın X sosyal medya hesabından Lazzarini'nin İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına ilişkin açıklamasına yer verildi.

Lazzarini, açıklamasında, "İnsanlar bir yerden başka bir yere taşınıyor. Her seferinde belirli bir yere gitmeleri söylendiğinde, buranın daha güvenli olacağı söyleniyor ancak bu yerin güvenli olmadığı kanıtlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Lazzarini, ayrıca, "Gazze Şeridi'nde güvenli yerin ne anlama geldiğine dair hiçbir fikrim yok." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Refah bölgesine saldırı planı

Gazze'ye saldırı ve işgalinde on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

İsrail saldırılar boyunca kuzeydekiler için güvenli bölge ilan ettiği güney bölgesini ise şimdi aynı şekilde karadan işgal etmek ve nüfusu buradan zorla çıkarmak istiyor.

Refah'ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.

Uluslararası toplum, İsrail'i Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni ve büyük bir trajediye neden olacağı konusunda uyarıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 340 Filistinli öldürüldü, 67 bin 984 kişi yaralandı.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.