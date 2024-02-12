UNRWA Genel Komiseri: İsrail, Gazze'de güvenli bir yerin ne anlama geldiğini bilmiyor - Son Dakika
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UNRWA Genel Komiseri: İsrail, Gazze'de güvenli bir yerin ne anlama geldiğini bilmiyor

UNRWA Genel Komiseri: İsrail, Gazze\'de güvenli bir yerin ne anlama geldiğini bilmiyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 'güvenli bir yerin ne anlama geldiğini bilmediğini' söyledi. Lazzarini, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına ilişkin açıklamasında, insanların bir yerden başka bir yere taşındığını ve her seferinde daha güvenli olacağı söylendiğinde bu yerin güvenli olmadığının kanıtlandığını belirtti. Ayrıca, Gazze Şeridi'nde güvenli bir yerin ne anlama geldiğine dair hiçbir fikri olmadığını ifade etti. İsrail'in Refah bölgesine yönelik saldırı planıyla ilgili olarak ise Gazze'ye saldırı ve işgalinde on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusu Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı. Uluslararası toplum, İsrail'i Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni ve büyük bir trajediye neden olacağı konusunda uyarıyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 28 bin 340 Filistinli öldürüldü, binlerce kişi yaralandı ve sivil altyapı tahrip edildi.

12.02.2024 19:45  Güncelleme: 19:46
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde "güvenli bir yerin ne anlama geldiğini bilmediğini" söyledi.

UNRWA'nın X sosyal medya hesabından Lazzarini'nin İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına ilişkin açıklamasına yer verildi.

Lazzarini, açıklamasında, "İnsanlar bir yerden başka bir yere taşınıyor. Her seferinde belirli bir yere gitmeleri söylendiğinde, buranın daha güvenli olacağı söyleniyor ancak bu yerin güvenli olmadığı kanıtlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Lazzarini, ayrıca, "Gazze Şeridi'nde güvenli yerin ne anlama geldiğine dair hiçbir fikrim yok." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Refah bölgesine saldırı planı

Gazze'ye saldırı ve işgalinde on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

İsrail saldırılar boyunca kuzeydekiler için güvenli bölge ilan ettiği güney bölgesini ise şimdi aynı şekilde karadan işgal etmek ve nüfusu buradan zorla çıkarmak istiyor.

Refah'ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.

Uluslararası toplum, İsrail'i Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni ve büyük bir trajediye neden olacağı konusunda uyarıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 340 Filistinli öldürüldü, 67 bin 984 kişi yaralandı.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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