UNRWA Genel Komiseri: İsrail saldırılarından dolayı Gazze\'deki insani koşullar kötüleşiyor

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 3,5 aydır devam eden İsrail saldırılarının Gazze'de yol açtığı gittikçe kötüleşen insani koşulların kendisini sarstığını ifade etti.

Lazzarini, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yaptığı dördüncü ziyaretin ardından gazetecilere bölgedeki insani duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

İsrail'in güvenli alan ilan ettiği ve sonrasında bombaladığı Gazze'nin güneyinde birçoğu çadır kamplarında yaşayan yerinden edilmiş insanların ruh halinin ve içinde yaşadıkları şartların kendisini sarstığını vurgulayan Lazzarini, bölgeye düzenlediği dört ayrı ziyarette de insani şartların giderek kötüleştiğini gözlemlediğini söyledi. Lazzarini, "Artık neredeyse her yerde mantar gibi çoğalan plastikten yapılma geçici barınaklar var." dedi.

Yüzbinlerce Gazzelinin sokaklarda ve derme çatma yerlerde yaşadığını belirten Lazzarini, bazı Gazzelilerin beton üstünde uyuduğuna dikkati çekti.

Lazzarini, BM'nin bölgede temin ettiği barınma alanlarının, aşırı kalabalık ve sağlık koşullarının kötü olması nedeniyle siviller için bir seçenek olmadığını dile getirdi.

Bazı bölgelerde kadınların hijyen koşullarını karşılamayan tuvalet ve banyoları kullanmak istemedikleri için bir şey yiyip içmediklerini söyleyen Lazzarini, ishal ve cilt hastalıklarının hızla yayıldığını ifade etti.

BM yetkilisi, Gazzelileri bürüyen çaresizlik hissinin de kendisini sarstığını belirterek, umutlarının tükenmesi ve içinde bulundukları "berbat" hijyen koşulları nedeniyle Gazzelilerin yalnızca hayatta kalmaya çabaladığını kaydetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin 13 Ocak'ta paylaştığı verilere göre, 2 milyon 300 bin insanın yaşadığı Gazze'de 2 milyon kişi yerinden edildi.

UNRWA, Gazze'deki durumun eşi benzeri görülmemiş düzeyde kötüleştiğini vurgulayarak, uluslararası topluma "derhal insani ateşkes" çağrısında bulunmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 24 bin 448 Filistinli öldürüldü, 61 bin 504 kişi yaralandı.

İsrail güçleri tarafından insani yardımların girişinin engellendiği Gazze Şeridi'nde temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra ilaç ve sağlık malzemeleri sıkıntısı çekildiği için yaralıların tedavi edilmesinde de büyük zorluk yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlardaki yoğunluğun bulaşıcı hastalıklara yol açtığını bildirmişti.