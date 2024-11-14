UNRWA Genel Komiseri: \'Son güne kadar çalışacağız\'

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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "Görevimizi yerine getirebileceğimiz son güne kadar çalışacağız." dedi.

Lazzarini, BM'deki gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BM'de düzenlediği son basın toplantısından bu yana durumun çok daha kötüleştiğine işaret eden Lazzarini, "UNRWA son 75 yılın en karanlık dönemini yaşıyor." diye konuştu.

Lazzarini, İsrail'in UNRWA'yı yok etmeye çalıştığını, personelini ve tesislerini hedef aldığını belirterek, aynı zamanda ajansın meşruiyetini zedelemek için dezenformasyon kampanyası yürüttüğüne de dikkati çekti.

"UNRWA'yı baltalama girişimlerinin amacı siyasidir." diyen Lazzarini, ajansın "bağlantılarıyla" ilgili iddiaların gerçekleri yansıtmadığını söyledi.

İsrail'in temel amacının Filistinlilerin mülteci statüsünü yok etmek ve siyasi çözümün parametrelerini tek taraflı değiştirmek olduğunu belirten Lazzarini, İsrail'in Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme hakkını yok ederek iki devletli çözümü gömmek istediğini dile getirdi.

UNRWA'nın yok edilmesiyle Filistinli mültecilerin statülerinin yok olmayacağının altını çizen Lazzarini, bu statünün BM kararıyla güvence altına aldığını kaydetti.

"UNRWA'yı hedef almak, BM'yi hedef almaktır"

Lazzarini, UNRWA'nın yok edilmesi halinde BM'nin ajansın görev yaptığı bölgelerde kritik hizmet sağlayamayacağını belirterek, "Bu durumda tek alternatif işgalci güç, yani İsrail'in kritik hizmetleri sağlama yükümlülüğünü yerine getirmesi olacaktır." dedi.

UNRWA personeli arasında da derin endişenin yaygınlaştığını ifade eden Lazzarini, "Mevcut ortam, personelimizi büyük risk altında bırakıyor. Durumun daha da kötüleşmesinden endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Lazzarini, "UNRWA'yı hedef almak, BM'yi hedef almaktır." diyerek, BM Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi'nin de bundan zarar gördüğünü kaydetti.

Bu şekilde kurallara dayalı düzeninin de zayıfladığını belirten Lazzarini, "Bunu engellemek için siyasi ve yasal gücümüzü kullanmak zorundayız." diye konuştu.

Lazzarini, zamana karşı bir yarış olduğunu belirterek, siyasi istek olması halinde başarı sağlanabileceğini, UNRWA'nın en karanlık zamanda başarı sağlayabildiğini söyledi.

"Görevimizi yerine getirebileceğimiz son güne kadar çalışacağız"

İsrail Meclisi'nde kabul edilen UNRWA yasasının uygulanması halinde UNRWA'nın ne zamana kadar operasyonlarına devam edeceği sorusuna verdiği yanıtta Lazzarini, "Görevimizi yerine getirebileceğimiz son güne kadar çalışacağız." dedi.

Lazzarini, görevlerini yerine getirme konusunda kararlı olduklarını belirterek, yasanın hiçbir zaman uygulanmamasını umduğunu dile getirdi.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon'un kendisinin istifasını talep etmesine ilişkin ise Lazzarini, "Kendisi bugün bana utanç içinde istifa etmem çağrısında bulundu. Kişisel olarak benimle alakalı bir durum olduğunu düşünseydim, bunu göze alabilirdim. Ancak saldırı kişisel olarak bana değil, yerine getirdiğim göreve ve UNRWA'ya yönelik." ifadelerini kullandı.

"Enkaz altında çok daha fazla insanın olduğu kesin"

Lazzarini, AA muhabirinin, "Gazze Sağlık Bakanlığı, ölü sayısının 44 bine yaklaştığını bildirdi. BM ise Gazze'yi 'enkaz denizi' olarak tanımladı. Her gün gelişmeleri takip eden biri olarak, sizce gerçek ölü sayısı kaç olabilir? BM yetkilisi olmasaydınız, Gazze'deki durumu nasıl tanımlardınız?" sorularını yanıtladı.

"Gazze'deki savaş olabilecek en üst düzeyde yürütülüyor." diyen Lazzarini, ölenlerin yüzde 70'inin kadın ve çocuklar olduğunu anımsattı.

Lazzarini, daha önce görülmemiş düzeyde gazeteci, sağlık çalışanı ve BM çalışanının öldürüldüğünü, yıkım gerçekleştiğini belirterek, "Enkaz altında çok daha fazla insanın olduğu kesin. Ama tam rakamı bilemiyorum. Kayda geçen 43 binden fazla ölüm olduğu gerçek." dedi.

Aynı zamanda korkunç yaşam koşullarının neden olduğu ölümlere de bakılması gerektiğine işaret eden Lazzarini, çocukların çöp ve lağım suyu arasında yaşadığına dikkati çekti.

"Durumu tanımlayacak kelime bulamıyorum"

Lazzarini, Gazze'deki durumu tanımlamak için hemen hemen her kelimenin kullanıldığını belirterek, "Bazen durumu tanımlayacak kelime bulamıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Katliam kelimesini kullanmanın da yeterli olamayacağına işaret eden Lazzarini, "İnsanların maruz bırakıldığı acı tahayyül edilemez düzeyde." dedi.

Lazzarini, bazı insanların ölmeyi umduğunu kaydederek, "Savaşın başında 'insani hayvan' tanımlamasını duymuştuk. İnsanlar artık böyle hissediyor. Her şeylerini ve onurlarını kaybetmiş durumdalar." diye konuştu.