UNRWA Yasa Tasarısına DSÖ'den Tepki

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail Meclisinin (Knesset) Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasının yıkıcı sonuçları olacağını bildirdi.

Ghebreyesus, X'ten yaptığı paylaşımda, UNRWA'nın, Filistin halkı için yeri doldurulamaz bir kuruluş olduğunu ve son 70 yıldır bu misyonu üstlenmeye devam ettiğini kaydetti.

UNRWA'nın, BM'ye üye devletler tarafından kurulduğunu hatırlatan Ghebreyesus, "İsrail Parlamentosunun aldığı, UNRWA'nın milyonlarca Filistinli adına hayat kurtarıcı ve sağlık koruyucu çalışmalarını yasaklayan kararın yıkıcı sonuçları olacak. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, bu kararın İsrail'in yükümlülüklerine ve sorumluluklarına aykırı olduğunu, UNRWA'ya güvenen herkesin hayatını ve sağlığını tehdit ettiğini de vurguladı.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi de X'ten yaptığı paylaşımda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki çalışmalarının devam etmesi çağrısını" desteklediğini belirtti.

Grandi, böyle bir durumun yaşanması halinde milyonlarca Filistinlinin, yalnızca UNRWA'nın sunabileceği hayati önem taşıyan desteklerden mahrum kalacağının da altını çizdi.

İsrail Meclisi, dün UNRWA'nın faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamıştı.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla Ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan; sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan Ajansın kapatılması ve itibarsızlaştırması için kampanya yürütmeyi sürdürüyor.