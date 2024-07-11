Ünye'de Hırsızlık İddiasıyla Gözaltına Alınan 2 Şüpheli Tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 7 Mayıs'ta Sahilköy Mahallesi'nde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Tarım aracı, ekiplerin yaklaşık 2 aylık takibi sonucu Çatalpınar Mahallesi'nde bulunarak sahibine teslim edildi.
Olaya ilişkin gözaltına alınan F. C. ve İ. E, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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