Ünye\'de Silahlı Cinayet: Şüpheli Tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Bayramca Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda yolda yürüyen Fatih T'yi (36) silahla öldürdükten sonra kaçan M.D, polis ekiplerince ilçede yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Fatih T'nin cenazesinin Kumru ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
