Uraloğlu, 29 Ekim'de üç kentte kent içi raylı sistemlerin ücretsiz olacağını duyurdu - Son Dakika
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Uraloğlu, 29 Ekim'de üç kentte kent içi raylı sistemlerin ücretsiz olacağını duyurdu

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Uraloğlu, 29 Ekim\'de üç kentte kent içi raylı sistemlerin ücretsiz olacağını duyurdu
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Bakan Uraloğlu, 29 Ekim'de Ankara, İstanbul ve İzmir'de kent içi raylı sistemlerin ücretsiz olacağını açıkladı. İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
İstanbulMarmaray29 EkimAnkaraUlaşımGüncelİzmirİZBANSon Dakika

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