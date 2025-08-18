Ürdün, Avrupa'ya Uygun Fiyatlı Uçuşları Yeniden Başlatıyor

AMMAN, 18 Ağustos (Xinhua) -- Ürdün, bölgedeki gerginliklerden olumsuz etkilenen turizm sektörünü canlandırmak amacıyla ağustos sonundan itibaren Avrupa'ya uygun fiyatlı uçak seferlerini yeniden başlatıp sefer sayısını artıracak.

Bu çerçevede Macaristan'ın Wizz Air havayolu şirketi, 26 Ağustos'ta Budapeşte- Amman seferini yeniden başlatacak. Yıl boyunca haftada iki kez düzenlenecek seferlerle ekonomik hizmet sunan havayolu şirketleri, Ürdün'e kademeli olarak geri dönmeye başlamış olacak.

Ürdün Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Mekram el-Kaysi pazar günü yaptığı açıklamada, 2025-2026 kış sezonunda bugüne kadarki en geniş uygun fiyatlı uçuş ağının kurulacağını ve Ryanair, Wizz Air ve Eurowings gibi havayolu şirketleri aracılığıyla Ürdün'ün Avrupa'daki 18 noktaya bağlanacağını söyledi.

Bakan, Polonya'nın Katowice ve Varşova, Romanya'nın Bükreş ve Bulgaristan'ın Sofya kentlerinden Kızıldeniz'in kıyısındaki Akabe limanına dört yeni rotanın açılmasıyla kentin plaj ve kış turizmi merkezi olarak rolünün güçleneceğini belirtti.

Ürdün Turizm Kurulu Genel Müdürü Abdulrezzak Arabiyet de 16 Eylül'de başlayıp Mart 2026'ya kadar sürecek kış sezonu seferlerinin, yaz sezonuna uzatılmasının da gündemde olduğunu ifade etti. Ekonomik uçuşlar, Petra, Rum Vadisi, Ölü Deniz ve Akabe gibi turistik adreslere ziyaretçi çekmek için yapılan kapsamlı turizm tanıtımları çerçevesinde yeniden başlatılacak.

Resmi verilere göre 2025'in ilk yarısında Ürdün'ün turizm gelirleri yüzde 11,9 artarak yaklaşık 3,67 milyar ABD dolarına ulaştı.