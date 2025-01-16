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Ürdün Bakanı'nın Yansımaları

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, İsrail'in Gazze'deki ateşkese uyması gerektiğini vurguladı.

16.01.2025 14:48
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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını uygulaması gerektiğini vurguladı.

Safedi, resmi ziyaret kapsamında geldiği Beyrut'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Safedi, Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Ürdün Kralı 2. Abdullah adına Joseph Avn'ı tebrik ettiğini belirterek ülkesinin Lübnan'a yönelik desteğini ifade etti.

Safedi, Lübnan'daki gelişmelerden herkesin iyimser olduğuna dikkati çekerek, "Bu süreç, geçmişteki zorlukların üstesinden gelmesi adına Lübnan'ın iyiliği için bir başlangıç olacak." dedi.

Lübnan'ın güvenlik ve istikrarının ortak hedef olduğunu belirten Safedi, bu süreçte Lübnan'ın yeniden inşa edileceğini dile getirdi.

Safedi, "Ürdün olarak her zaman Lübnan'ın güvenliği, istikrarı ve tam egemenliğinin yanındayız. Görüşmede bunları ele aldık. Ülkeler arasındaki işbirliğimizi geliştirmek üzere pratik adımlar atmak için görüşmeler yapacağım." diye konuştu.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, İsrail ile Lübnan arasında yapılan ateşkese işaret ederek, "İsrail'in ateşkese bağlı kalması, Lübnan'a ve egemenliğine yönelik saldırılar ile güvenliğine yönelik tehditlere son vermesinin gerekliliğini vurguluyoruz." şeklinde konuştu.

Safedi, Lübnan'ın bölgedeki öncü ve ilerlemeci rolünü yeniden kazanmasının önemini vurgulayarak yalnızca istikrar değil Lübnan'ın ekonomik gücünü de yeniden kazanması temennisinde bulundu.

Ürdün'ün Lübnan ordusuna yönelik desteğini sürdüreceğini aktaran Safedi, Kral 2. Abdullah'ın bu konuyu özellikle takip ettiğini söyledi.

"İsrail'in Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını uygulaması gerekiyor"

Safedi, ülkesinin Lübnan'ın yeniden inşasına katkıda bulunacağını belirterek Ürdün'den Lübnan'a elektrik sağlanması konusunda yakın zamanda işbirliklerinin görüşüleceğini ifade etti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin ise şunları söyledi:

"Bu anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz. Anlaşmaya uyulması ve uygulanması gerektiğini vurguluyoruz. Ayrıca Gazze'ye yeterli yardımın ulaştırılması için hepimizin bölgede ve uluslararası alanda harekete geçmesi gerekiyor."

Ürdünlü Bakan Safedi, "İsrail'in Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını uygulaması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Safedi, birlikte çalışmanın önemine ve zorlukların devam ettiğine dikkati çekerek, "İsrail'in imzaladığı anlaşmalara ve uluslararası kanunlara uyması gerekiyor, Lübnan'da ateşkesi ihlal etmeyi durdurması ve Suriye'de işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, dün İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını, anlaşmanın 19 Ocak'ta uygulanmaya başlanacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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