Ürdün Başbakanı, Kızıldeniz\'deki Gerginlik Nedeniyle Enflasyonist Etkilere Karşı Önlem Alınmasını Talimat Verdi

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne, bakanlıklara ve ilgili kurumlara Kızıldeniz'deki gerginliğin yerel piyasadaki muhtemel enflasyonist etkileriyle başa çıkmak için önlem alınması talimatını verdi.

Hasavne, yaptığı yazılı açıklamada, ilgili bakanların bazı önlemler alacağını belirtti.

Gelen konteynerlerin değerine, 7 Ekim 2023'ten önce var olan fiyat ve tavan üzerinden gümrük tavanı konulması gibi adımların atılacağına dikkati çeken Hasavne, tüm temel malzemeler için bol ve yeterli stok sağlanması ve bu temel malzemelerin fiyatlarının en azından ramazan ayı sonuna kadar korunması talimatı verdiğini aktardı.

Uluslararası ticaret hacminin yüzde 15'inin Bab'ul Mendeb Boğazı'ndan gerçekleştiğine işaret eden Hasavne, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları nedeniyle, birtakım bölgesel gelişmelerin yaşandığını ve bazı nakliye şirketlerinin boğazdan geçmelerinin risk oluşturduğuna inandıklarını ifade etti.

Hasavne, Ulaştırma Bakanlığı ile Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanlığının tahminlerine göre Güneydoğu Asya'dan gelen taşımalarda nakliye tırlarının maliyetinin yaklaşık yüzde 160-170, Kuzey Amerika ve Avrupa'dan gelen sevkiyatlarda ise yüzde 60 ile 100 arasında artış yaşandığını kaydetti.

Ürdün Başbakanı, bu durumun devam etmesi halinde enflasyonist bir etki oluşacağına dikkati çekti.

ABD ve İngiliz savaş uçakları, 12 Ocak'ta Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırıları düzenlemişti.

Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 6 mensubunun öldüğünü duyurmuştu.

Kızıldeniz'de yaşananlar

Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.