Ürdün'de Evlerin Üzerine Düşen Cisim 3 Yaralı

Ürdün'ün İrbid kentinde, bir evin üzerine "bir cismin" düşmesi sonucu 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki İrbid kentinde bir evin üzerine "bir cismin" düşmesi sonucu 3 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, olayda yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek, olayla ilgili olarak ordu ve güvenlik birimlerinden uzman ekiplerin inceleme başlattığı aktarıldı.

İsrail ile İran arasında karşılıklı saldırıların sürdüğü bir ortamda, Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü, cuma günü de ülkenin çeşitli bölgelerinde "hava kökenli cisimlerin" düştüğünü bildirmiş, ancak o olaylarda can kaybı yaşanmadığını duyurmuştu.

Müdürlük ayrıca, herhangi bir füze veya insansız hava aracının (İHA) Ürdün hava sahasına girmesi halinde sirenlerin devreye alınacağını ve halkın bu durumda evlerinde kalması gerektiğini belirterek ilk kez bu yönde bir uygulamaya gidileceğini duyurmuştu.

Ürdün ordusu da aynı gün yayımladığı açıklamada, ülke hava sahasına giren bazı füze ve İHA'ların etkisiz hale getirildiğini, hiçbir koşulda Ürdün hava sahasının ihlaline izin verilmeyeceğini ve ülkenin çatışma alanına dönüştürülmesine müsaade edilmeyeceğini vurgulamıştı.

Ordu, bu müdahalenin, söz konusu cisimlerin yerleşim alanlarına düşerek can kaybına yol açma ihtimaline karşı alınmış bir önlem olduğunu kaydetmişti.