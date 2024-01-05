Ürdün\'de Filistinlilere Destek Gösterisi

Ürdün'ün başkenti Amman'da Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler ile dayanışma gösterisi düzenlendi.

Ürdün'deki siyasi güçler ile sendikaların çağrısı üzerine binlerce Ürdünlü başkent Amman'ın orta kesimindeki El-Huseyni Camisi önünde bir araya geldi.

Caminin önünde toplanan göstericiler, "Ey Aruri, rahatla, biz mücadelenin bir parçasıyız, özgürlük üzerinden pazarlık yapmıyoruz", "Ey direnişçi, ey sevgili, Tel Aviv'i vur ve patlat" gibi sloganlar atarak yaklaşık bir kilometre uzaktaki Palmiye Meydanı'na kadar yürüdü.

Göstericiler, İsrail saldırılarında öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ile arkadaşlarının fotoğrafının yer aldığı büyük bir pankartın yanı sıra üzerinde "Sen Siyonistsin. Seni Filistin'de, Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da unutmayacağız." yazan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in fotoğrafını taşıdı.