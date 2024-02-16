Ürdün\'de İsrail saldırılarına destek gösterileri düzenlendi

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Ürdün'de, İsrail saldırıları ve işgali altındaki Gazze Şeridi'ne destek gösterileri ve yürüyüşleri organize edildi.

Ürdün halkı, Filistin halkıyla dayanışma etkinlikleri kapsamında başkent Amman ve diğer birçok bölgede gösteri ve yürüyüşler gerçekleştirdi.

Başkent Amman'ın şehir merkezinde yüzlerce vatandaşın katılımıyla Gazze'ye destek yürüyüşü gerçekleştirilirken, Amman'ın güneyindeki havalimanı yolunda da Filistin sınırına doğru başlayan yürüyüşe polis izin vermedi.

Ürdün ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Gazze'ye karşı savaşı durdurun", "İsrail'le normalleşme ihanettir, Filistin ise bir emanettir", "İsrail'e sebze ihracatını durdurun" ve "İsrail yerine Gazze'ye karadan bir köprü kurulsun" yazılı pankartlar taşıdı.

Ürdünlü göstericiler, Gazze halkıyla dayanışma gösterilerinde, "sınır kapısının açılması gerek... kuzeyden güneye kadar", "Filistin için ölürüz" ve "canımız kanımız Filistin'e feda olsun" şeklinde sloganlar attı.

Gazze ve Filistin'le dayanışma gösterileri Ürdün'ün Akabe, el-Kerk, İrbid, Cereş, el-Mefrak kentlerinde de düzenlendi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 775 Filistinli öldürüldü, 68 bin 552 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.