Ürdün'de, İsrail saldırıları ve işgali altındaki Gazze Şeridi'ne destek gösterileri ve yürüyüşleri organize edildi.
Ürdün halkı, Filistin halkıyla dayanışma etkinlikleri kapsamında başkent Amman ve diğer birçok bölgede gösteri ve yürüyüşler gerçekleştirdi.
Başkent Amman'ın şehir merkezinde yüzlerce vatandaşın katılımıyla Gazze'ye destek yürüyüşü gerçekleştirilirken, Amman'ın güneyindeki havalimanı yolunda da Filistin sınırına doğru başlayan yürüyüşe polis izin vermedi.
Ürdün ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Gazze'ye karşı savaşı durdurun", "İsrail'le normalleşme ihanettir, Filistin ise bir emanettir", "İsrail'e sebze ihracatını durdurun" ve "İsrail yerine Gazze'ye karadan bir köprü kurulsun" yazılı pankartlar taşıdı.
Ürdünlü göstericiler, Gazze halkıyla dayanışma gösterilerinde, "sınır kapısının açılması gerek... kuzeyden güneye kadar", "Filistin için ölürüz" ve "canımız kanımız Filistin'e feda olsun" şeklinde sloganlar attı.
Gazze ve Filistin'le dayanışma gösterileri Ürdün'ün Akabe, el-Kerk, İrbid, Cereş, el-Mefrak kentlerinde de düzenlendi.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 775 Filistinli öldürüldü, 68 bin 552 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Son Dakika › Güncel › Ürdün'de İsrail saldırılarına destek gösterileri düzenlendi - Son Dakika
Esra Ezmeci'nin programına konuk olan bir kadın itirafıyla ağızları açık bıraktı. Yüzü maskeli bir şekilde yayına çıkarak kayınbiraderiyle aşk yaşadığını belirten kadın, "Eşim askerdeydi. Ben de boşluktaydım. Kayınbiraderimin de eşiyle sorunları vardı. Benim sürekli ilgilendi. Ben de çok etkilendim" dedi.
CHP lideri Özgür Özel, İzmir Dikili'deki konuşmasında CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemi Tugay'ı tanıtırken pot kırdı. Özel, halka seslenirken Tugay yerine başka bir ismin elini tuttu. Yaptığı yanlış tanıtıma Özel'in de güldüğü görüldü.
ABD'de üretici fiyatları Ocak ayında tahminlerin üzerinde yüzde 0.3 artış gösterdi. Veri öncesi ÜFE'nin yüzde 0.1 artması bekleniyordu.
ATM'lerde nakit çekim limiti, daha önce 5 bin lira olan tutardan en az 10 bin liraya çıkarıldı. Bazı bankaların bu limiti 15 bin liraya kadar yükselttiği belirtildi.
Fenomenlere yönelik operasyonla malvarlığına el konulan ve sonrasında 11 yıllık eşinin kendisini eskortla aldattığını söyleyen Neslim Güngen, bu sefer de ölüm tehditleri aldığını belirterek "Benim ve çocuklarımın başına gelebilecek her şeyin sorumlusu eşimdir" dedi.
Genel başkanlığı bıraktıktan sonra ilk kez halkın içine karışan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Yıldız Sanayi Sitesi'ne giderek esnafla bir araya geldi. Paylaşılan bir fotoğrafta dükkanın duvarındaki "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursun" yazısı dikkat çekti.
Maden faciasının yaşandığı Erzincan'daki siyanür havzasına su içmek için inen kuşların öldüğü iddiasıyla çok sayıda fotoğraf servis edildi. Sosyal medyadaki haberleri yalanlayan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, görüntülerdeki alanın siyanür içermeyen bölge olduğunu ve siyanüre bağlı herhangi bir ölüm yaşanmadığını aktardı. Açıklamada görüntülerdeki cisimlerin jeotekstil malzemeyi sabitlemek için kullanılan kum çuvalları olduğuna değinildi.
Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren 8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme de pakette yer aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?