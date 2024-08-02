Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğraması Ürdün'ün birçok kentinde cuma namazı sonrası düzenlenen yürüyüşlerle protesto edildi.
Başkent Amman'ın yanı sıra İrbid, Aclun ve Zerka kentlerinde düzenlenen gösterilere yüzlerce kişi katıldı.
Heniyye için gıyabi cenaze namazının kılındığı gösterilerde Filistin'e destek vurgusu yapıldı.
Gösterilerde "Sana biat ediyoruz, sana biat ediyoruz... Ah Heniyye, seni önemsiyoruz", " Ey şehit, dinlen, dinlen.. Mücadeleye devam ediyoruz", "Gazze diz çökecek dediler... Hainlere yazıklar olsun", "Bütün ülkem Hamas'ın yanında" sloganları atıldı.
İran'ın başkenti Tahran'da 31 Temmuz'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin naaşı bugün Katar'ın başkenti Doha'daki İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisi'nde cuma namazını müteakip düzenlenen cenaze töreninin ardından Doha'nın 15 kilometre kuzeyindeki Lusail kentinde bulunan mezarlığa defnedilmişti.
Son Dakika › Güncel › Ürdün'de Hamas liderine destek gösterileri düzenlendi - Son Dakika
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