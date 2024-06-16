Ürdün'de Kurban Bayramı hutbesinde Gazze halkıyla dayanışma mesajı verildi - Son Dakika
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Ürdün'de Kurban Bayramı hutbesinde Gazze halkıyla dayanışma mesajı verildi

Ürdün'deki Kurban Bayramı hutbesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına maruz kalan Gazze halkıyla dayanışma mesajı verildi. Ürdün müftüsü Ahmed el-Hasenat, bayram hutbesinde Gazze'deki insanların yaşadığı sıkıntıya dikkat çekerek, İsrail'in saldırılarına karşı direnen kardeşlerin hatırlanması çağrısında bulundu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce Filistinli hayatını kaybederken, hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

16.06.2024 12:35
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Ürdün'deki Kurban Bayramı hutbesinde 9 aydır İsrail saldırılarına uğrayan Gazze halkıyla dayanışma mesajı verildi.

Diğer İslam ülkelerinde olduğu gibi Ürdün'de de bu yıl bayram hutbelerinin ana teması, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları oldu.

Binlerce Ürdünlü bayram namazını başkent Amman'daki "El-Hüseyin Gençlik Şehri"nde Kurban Bayramı namazı için ayrılan ana namazgahta kıldı.

Ürdün müftüsü Ahmed el-Hasenat, bayram hutbesinde yaptığı konuşmada, 9 aydır devam eden yıkıcı İsrail saldırılarıyla mücadele eden Gazze halkının hatırlanması çağrısında bulundu.

Hasenat, "Kurbanlarınızı eda ederken Kudüs'te, kutsal topraklarda Allah'ın kelamını yüce kılmak için kendini feda eden kardeşlerimizi de hatırlayın. İsrail sevincimizi kırmaya çalıştı ama masum insanları katleden bu düşmana 'sevincimizi bozmayacaksınız' diyoruz." ifadesini kullandı.

Hasenat ayrıca Gazze halkının bulunduğu sıkıntıdan tez zamanda kurtulması için dua etti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 296 Filistinli öldürüldü, 85 bin 197 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Vakıflar Bakanlığı ülke genelinde 540 namazgah belirlediğini, El-Hüseyin Gençlik şehrindekinin ise ana namazgah olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ürdün'de Kurban Bayramı hutbesinde Gazze halkıyla dayanışma mesajı verildi - Son Dakika
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