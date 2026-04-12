Ürdün'den Aksa Tepkisi

12.04.2026 14:40
Ürdün, Mescid-i Aksa baskınını kınayarak İsrail'in provokatif eylemlerine karşı çıktı.

Ürdün, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli ile polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine tepki gösterdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Aksa'nın tarihi ve yasal statükosunun ihlal edilmesi; kutsallığının kirletilmesi kınama gerektiren bir tırmanış ve kabul edilemez bir provokasyon" şeklinde nitelendirildi.

Açıklamada, Ürdün'ün "baskınların devam etmesini ve İsrail işgal polisinin bu baskınları kolaylaştırmasını kesin bir dille reddettiği" vurgulandı.

Baskınların, Mescid-i Aksa'yı zaman ve mekan açısından bölmeyi hedefleyerek yeni fiili durumlar dayatmayı amaçlayan provokatif bir eylem olduğu kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, Kudüs'te Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal mekanları hedef alan ihlallerin devam etmesinin sonuçları konusunda uyarıda bulunuldu.

İşgal altındaki Kudüs şehri ile orada Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlar üzerinde İsrail'in hiçbir egemenliği bulunmadığı bir kez daha teyit edildi.

Uluslararası topluma, Kudüs'teki kutsal mekanlarda gerçekleştirdiği ihlalleri durdurması için "işgalci güç olan" İsrail karşısında kararlı bir tutum takınma çağrısı yapıldı.

İsrail hükümetinin bölgedeki gerginliği artırmayı hedefleyen politikasının bir uzantısı olan aşırılık yanlısı bakanın provokatif eylemleri ile Batı Şeria'daki tek taraflı uygulamaların önüne geçilmesi gerektiği aktarıldı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, gün içerisinde Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli ile polis eşliğinde İsrail'in İran'a saldırıları bahane ederek ibadete kapattığı ve 41 gün sonra geçen perşembe tekrar açılan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları statükoya aykırı

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri "baskın" olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyarette bulunabildiği" yönündeki tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

İsrail içindeki Ultra-Ortodoks Yahudi din adamlarının çoğunluğu ise Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girmesinin dinen yasak olduğunu vurguluyor.

Kaynak: AA

